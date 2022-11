Alerta amarillo por tormentas para Dorrego y otras localidades de la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este viernes 18 de noviembre un alerta amarillo para algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, ante el pronóstico de tormentas fuertes tormentas y otro de vientos y ráfagas. El mismo se extenderá durante toda la jornada de hoy. ¿Cuáles son los municipios bonaerenses?

Según anunció el SMN, con el alerta amarillo, «el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos».

Además especificó que «se esperan valores de precipitación acumulada diarios entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma localizada». La tormenta se esperan en las siguientes zonas de la provincia de Buenos Aires:

Adolfo Alsina.

Daireaux.

Guaminí.

Pellegrini.

Salliqueló.

Trenque Lauquen.

Tres Lomas.

Bahía Blanca.

Carmen de Patagones.

Villarino.

Puán.

Coronel Pringles.

Coronel Suárez.

Saavedra.

Tornquist.

Adolfo Gonzales Chaves.

Lobería.

Coronel Dorrego.

Necochea.

San Cayetano.

Tres Arroyos.

Monte Hermoso.

El SMN informó que este alerta amarillo por tormentas en la provincia de Buenos Aires, se encontrará vigente hasta la noche de este viernes 18 y, en algunas localidades, hasta la tarde del sábado 19 de noviembre.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, ante un alerta amarillo por tormentas hay que seguir una serie de recomendaciones. Todas ellas fueron evaluadas por la Protección Civil:

*No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

*Evitá actividades al aire libre.

*No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

*Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

*Estate atento ante la posible caída de granizo.

*Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. (18-11-22).