Alejandro Dichiara: «La idea es trabajar en conjunto con todos los bloques»

Alejandro Dichiara, titular de la Cámara de Diputados bonaerense, tuvo a un mano a mano con el portal platense La Tecla en el que dejó definiciones políticas. En ese sentido, uno de los aspectos abordados fue la orientación que le dará al trabajo legislativo durante este 2024.

-Venimos de un año político particular y la Legislatura estuvo bastante frenada. ¿Cuál es el objetivo para el primer año como presidente de la cámara?

-En ninguna función ejecutiva, y tampoco, en este caso, legislativa, uno puede hacer todo solo, necesita tener compañía. En este caso la idea es trabajar en conjunto con todos los bloques. Que no sea un año político me parece que puede favorecer este trabajo. Entonces creemos que lo mínimo que tendríamos que lograr es tener entre 10 y 12 sesiones anuales. Tendremos un día fijo de sesiones, que va a ser el segundo miércoles de cada mes, a las diez de la mañana. Como mínimo, el objetivo es ese. Y después habrá un trabajo de acercamiento con la gente, queremos que la cámara sea mucho más dinámica. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte en muestras, charlas, debates no solamente para los empleados sino también para los ciudadanos. Queremos tratar de volver a que los estudiantes de todos los municipios vengan a La Plata a hacer un raid por la Municipalidad, la Catedral, la Cámara de Diputados. Me parece que es una forma de mostrar no solamente la ciudad sino también la tarea legislativa y acercar la cámara a la gente. Y queremos ir también al interior de la Provincia para escuchar, ponernos a disposición, ver en qué creen que podemos ser útiles. Y acompañar al Ejecutivo, para mostrar una solidez de trabajo entre uno y otro, que es lo que busca el Gobernador desde el inicio de su gestión.

-Había hablado de una presidencia de puertas abiertas.

-Sí, totalmente. De puertas abiertas, de mucho consenso. La forma de trabajo que tuve toda la vida. La idea es trabajar en grupo, con una oposición que ha demostrado hasta ahora que tiene ganas y que va a trabajar con nosotros. Hemos sacado todo el paquete impositivo que ha mandado el Gobernador, con los dos tercios. La idea es tener un año de trabajo donde seamos muy respetuosos. Siempre digo que una de las bases de mi formación política es el sentido común y no hacer lo que no me gustaría que me hicieran. La política es un círculo: uno a veces está arriba y otras veces está abajo. Lo que está bueno es no perder la esencia de hombre de bien, y en eso nos entendemos bastante bien con todos los diputados, y vamos a tener un muy buen año de trabajo.

-¿Qué opina de las propuestas para una Legislatura unicameral?

-Me gustaría escuchar el proyecto, la propuesta puede sonar linda. Hay cosas que a lo mejor suenan lindas, pero quien quiere llevar adelante esto es alguien que seguramente está en contra de la política y del Estado ¿Para qué vamos a tener 92 diputados y 46 senadores si podemos tener muchos menos y achicamos el Estado? Ahora, me gustaría saber cuál es la propuesta real, qué significa, qué podemos tener de consecuencia. Debe haber un debate sólido de todos los integrantes de cada uno de los bloques, de los partidos políticos, y a partir de ahí tomar la definición que entendamos que es la mejor, con convicción y no llevados por una propuesta que para muchos puede llegar a enamorar a la gente. Si damos ese paso falso, después es difícil volver.

-¿Hay que rediscutir la distribución de los legisladores de las secciones electorales?

-Es un debate muy complejo. Ahí, seguramente, nos vamos a encontrar con una pelea muy grande entre el Conurbano y el interior. Creo que es una discusión en donde va a ser muy difícil llegar a tener la posibilidad de un consenso y quizá va a llevar a un enfrentamiento entre el Conurbano y el interior que no me parece que vaya a llegar a buen término. (La Tecla). (09-02-24).