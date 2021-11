Guadalupe Curras, jugadora de quinta división de hockey de Independiente: «Ser campeona con el club es un orgullo enorme»

Entrevista realizada por Mauro Denegri en el semanario Ecos de mi ciudad

El domingo, y en su cancha Independiente, se consagró campeón en quinta división del Torneo de Hockey Femenino que organiza la Asociación Bahiense de este deporte.

En la final de los playoffs, frente a Unión de Tornquist, fue triunfo por 3 a 1 con tantos convertidos por Lucía San Martín, Valentina García Hollender y Guadalupe Curras.

El combinado rojo hizo valer la ventaja deportiva que tenía por haber ganado la etapa regular, con lo cual se consagró campeón del Torneo Apertura 2021 y consiguió su segundo título en la ABH.

Sobre lo acontecido dialogamos con Guadalupe Curras una de las goleadoras en la jornada del domingo y esto dijo:

¿Qué se siente ser campeona con el club del cual sos hincha?

Ser campeona con el club es un orgullo enorme, estoy feliz de poder ser parte de este equipo y poder dejar a Independiente en lo más alto.

¿Qué pensaste cuando el árbitro marcó el final del partido y te diste cuenta que eran campeonas?

La verdad sentí muchísima alegría porque era uno de los primeros objetivos que nos habíamos planteado a principio de año y poder cumplirlo en nuestra cancha la verdad es un sueño que pudo hacerse realidad.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?

El partido fue duro y al principio no podíamos acertar, pero como equipo pudimos complementarnos muy bien, cada una en lo personal dio todo, y gracias Dios eso se vio reflejado en el resultado final.

¿Qué sensaciones te generan marcar un gol en la final?

Meter el gol en la final fue algo muy lindo y que realmente no esperaba, pero lo importante fue que pudimos abrir el marcador y así vinieron rápidamente los otros dos goles que nos ayudaron a conseguir el triunfo con el que tanto soñábamos.

¿En qué momento se dieron cuenta que podían ser campeonas?

No hubo un momento exacto donde nos dimos cuenta que podíamos ser campeonas, nos planteamos ese objetivo, los resultados se fueron dando y así fuimos sumando confianza grupalmente.

¿Cuáles son las virtudes como equipo que las llevaron a lograr el campeonato?

Las virtudes de este equipo son la unión y el compromiso, nos sentimos cómodas y disfrutamos cada partido.

¿Cuáles son los próximos objetivos que se plantean?

El próximo objetivo es sin dudas el ascenso.

Ha sido un año redondo para vos en lo personal, salir campeona en quinta, jugar en la nueva cancha del club ¿A qué aspiras en el futuro?

Poder inaugurar la cancha y jugar el primer partido va a ser algo que nunca voy a olvidar, personalmente me llevo un recuerdo hermoso. Conseguir el campeonato me llena de orgullo y motivación para lo que viene. En el futuro me gustaría poder seguir complementando el estudio y el deporte, para seguir disfrutando la cancha y vivir más momentos como este.

¿Con quiénes te gustaría compartir este logro?

Me gustaría compartir este logro con mi familia, con Tomi (García Hollender, su novio) y especialmente con mi abuelo que aunque ya no está presente, donde sea que se encuentre se que está apoyándome.

Las demás categorías

En Primera División el campeonato no se pudo lograr porque las chicas del “rojo” cedieron por la mínima diferencia ante Sportiva B por 1 a 0 con gol de Melany Hernández.

En Sexta división fue derrota otra vez en la final pero en este caso ante Puerto Belgrano que como local y en su cancha recientemente inaugurada venció al combinado “rojo” por 3 a 0.

En Séptima división Independiente venció por 3 a 0 a Sportiva B y se quedó con el séptimo lugar de la tabla. Los goles fueron convertidos por Milagros Croci, Brunella Fuertes y Martina Canan.

De todos modos, y como el ascenso a la máxima divisonal se define por tabla acumulada sumando todas las categorías, Independiente aun tiene la posibilidad de ascender a la Zona Campeonato. Esto se dirimirá en una promoción frente a Villa Mitre que fue el equipo que ocupó el penúltimo lugar en la máxima categoría. (05-11-21).