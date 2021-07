Leoncio José Aldea, un verdadero cultor del oficio periodístico

Por Pablo Javier Marcó / Nota publicada en el semanario Ecos de mi ciudad

La Dirección de Cultura anunció que Dorrego en Imágenes es un ciclo de videos a partir de fotografía documental. Durante varias décadas, Leoncio José Aldea y su padre retrataron los sucesos de nuestro distrito para los principales diarios de la zona.

Sus fotografías, junto a otras fuentes documentales, pertenecientes al archivo del Museo Regional Dr. Carlos Funes Derieul, rescatan los lugares y hechos cotidianos que conforman nuestra identidad.

Los videos son una realización de la artista visual Anahí Felipe y están musicalizados por Fernando Di Marco. Se publicarán en las redes sociales de la comuna.

En 2015, en ocasión del Día del Periodista, fue presentado un libro y una muestra con los principales trabajos fotográficos y periodísticos de Lencio. Fue un más que merecido reconocimiento a la dilatada y fructífera trayectoria de Leoncio.

En primer lugar, en un colmado hall del palacio municipal, se realizó la presentación de 101 imágenes de la vida en Coronel Dorrego, una interesante obra que “propone un paseo que comienza en la década del 30 para –desde allí- recorrer selectamente la vida lugareña, de manera ilustrada y relatada, sus más salientes hechos”, tal como explicó, en su prólogo, el contador Raúl Reyes, presidente del CD.

Estaban todos los que tenían que estar: las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Fabián Zorzano; sus familiares, amigos, ex compañeros de escuela y colegas. Es que nadie quiso faltar a la cita para ofrendarle el justo tributo a este hombre de aspecto duro y corazón grande.

“Más allá de la conocida y reconocida actividad diaria de José Aldea, no puedo dejar de escribir estas líneas, no sobre el periodista, sino sobre la persona. Cámara en mano, con las yemas de los dedos teñidas de tinta, él ha atravesado puertas que nunca más se le cerraron”, había destacado Reyes, por entonces presidente del Concejo Deliberante.

En tanto, Zorzano ponderó las cualidades profesionales y humanas de Aldea, a quien definió como un “buen vecino, ejemplar, amable y trabajador”.

PORQUE ES UN BUEN COMPAÑERO

A continuación, compartimos el prólogo que escribió el autor de esta nota para el libro de Aldea:

Como expresé en su momento, con el reconocimiento a Leoncio José Aldea, el Concejo Deliberante dorreguense concretó un acto de estricta justicia. Apasionado periodista, talentoso y autoexigente fotógrafo, y sobrio redactor, este verdadero cultor del oficio ha tenido otra gran virtud: su versatilidad no solo para adaptarse a las distintas funciones que debemos desempeñar los periodistas de las pequeñas localidades del interior, sino también para aggiornarse a los constantes cambios tecnológicos.

Cuando vemos, en las páginas del diario, las notas ilustradas con sus imágenes,

comprendemos las razones por las que siempre saca varias fotos de un mismo hecho.

Porque siempre dice que tan importante como captar una buena toma, es la selección de aquellas fotos que enviara luego a la redacción. “No me gustan las fotos tipo carnet ni tampoco que los entrevistados posen mirando a la cámara”, ha dicho más de una vez. Tal vez por eso sentencia que una imagen vale más que mil palabras, sus retratos no son inertes ni fríos, tienen vida propia.

Las razones que justifican, sobradamente, el homenaje a Leoncio, fueron explicitadas claramente por el concejal Fabián Barda, autor del proyecto, otro importante hombre del periodismo lugareño que, como aquel, también tuvo un padre ilustre en la historia de los medios de comunicación de nuestro distrito y la región.

Estas simples palabras son para reconocer una faceta para muchos desconocida y que solo podemos expresar aquellos que pasamos varias horas de nuestras vidas trabajando junto a él. Para mí, Leoncio, o José, es, antes que nada, un gran compañero de laburo. Siempre predispuesto para salir a “cubrir la noticia”. Cualquier día, a cualquier hora. En casi 18

años, jamás una excusa, casi nunca un parte de enfermo. Compartimos varias experiencias, hicimos muchos viajes y recorrimos varios kilómetros, todos matizados por alguna anécdota o acontecimiento que nos acercara a su papá Leoncio o a otras épocas del periodismo.

Sin egoísmos, es de esos tipos a los cuales les gusta compartir sus conocimientos. Lejos de asumir una postura de Maestro Ciruela o de sabelotodo, siempre sorprende con algún sabio consejo para hacernos entender qué es lo más conveniente de hacer en el especial microclima de los medios de comunicación.

Por prepotencia de trabajo, por respetar fielmente el legado de su padre, por los años de oficio, por ser un protagonista esencial en la historia de los medios locales y de la zona, por tantas crónicas, por tantas fotos, pero, fundamentalmente, por SER UN GRAN COMPAÑERO, muchas gracias Leoncio. Y me permito sugerirte (o pedirte) que te tomes un respiro en tu agitada agenda cotidiana para disfrutar, aunque sea un rato, de este momento, del justo reconocimiento. Lo merecés. (10-07-21).