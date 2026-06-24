Tragedia en la Ruta 3 / Chana: “El propietario del caballo nunca se hizo presente”

El director municipal de Inspección General y Seguridad, Andrés Chana, se refirió al accidente fatal ocurrido en la Ruta Nacional Nº 3 (cliquear acá) y sostuvo que se trata de situaciones que generan un fuerte impacto en comunidades pequeñas.

“Todas estas situaciones, estos siniestros, en los lugares tan chiquitos donde nos conocemos todos, pegan muchísimo”, expresó en declaraciones a FM Atlántica de Monte Hermoso

En ese sentido, remarcó la importancia de la responsabilidad de quienes poseen animales y consideró que este tipo de hechos pueden prevenirse. “Yo soy partidario de que estas cosas por ahí se pueden evitar”, afirmó.

El funcionario señaló que desde el inicio de la actual gestión uno de los objetivos fue reforzar los controles sobre los caballos sueltos. “Uno de los ejes de gestión del intendente fue intentar controlar todo lo que sean caballos sueltos”, indicó.

Según detalló, una problemática frecuente es la presencia de personas que tienen caballos como mascotas sin contar con un lugar adecuado para mantenerlos. “Muchos propietarios de los mismos tienen un caballo en los pueblitos, esto como si fueran unas mascotas, y no tienen un lugar donde los puedan tener”, explicó.

Respecto de las actuaciones realizadas por el municipio, informó que durante el presente año se efectuaron más de 60 secuestros de animales sueltos en la vía pública y otras 40 infracciones. “Estamos hablando de 100 actas de constatación de animales, algunos reincidentes y otros no”, precisó.

Chana lamentó que, pese a los controles, continúen registrándose episodios de estas características. “Estamos hablando de una tenencia responsable de quien tiene un animal que lo tiene que cuidar”, sostuvo.

También señaló las dificultades que existen para identificar a los propietarios. “Los animales estos son muy pocos los que están marcados; la mayoría de las veces lo utilizan como mascota y no existe ningún registro”, manifestó. Además, agregó que frente a situaciones de este tipo “el propietario no se quiere hacer responsable”.

Sobre el accidente, explicó que dos caballos estuvieron involucrados en el hecho. Según relató, el vehículo primero esquivó a uno de los animales, que sufrió una lesión en una de sus patas traseras, y luego impactó contra el segundo caballo, circunstancia que habría provocado la pérdida de control del automóvil antes de la colisión con el camión.

En relación con el caballo que permaneció en el lugar tras el siniestro, aclaró que no fue llevado posteriormente hasta allí. “Ese caballo también estaba en el accidente”, afirmó, y explicó que quedó a disposición de la Fiscalía para las actuaciones correspondientes.

Asimismo, indicó que hasta el momento no se presentó ninguna persona reclamando la propiedad del animal. “Hasta el día de la fecha, el propietario del mismo nunca se hizo presente”, aseguró.

Por otra parte, informó que continúan las averiguaciones para determinar el origen de los caballos. “Todavía no tenemos ninguna certeza como para certificar si estaban en un predio cercano y se escaparon, o si estaban atados a la vera de la ruta y se soltaron”, señaló. (25-06-26).