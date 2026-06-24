Por dificultades económicas, los clubes de Pringles pidieron cambiar el formato del torneo, pero la respuesta fue negativa

En su reunión semanal, la Liga de Fútbol analizó distintos aspectos vinculados al desarrollo del campeonato de fútbol mayor. Alumni fue la única institución que no estuvo presente.

Uno de los principales temas abordados fue la situación económica que atraviesan algunas entidades, especialmente clubes de Coronel Pringles, a los que se les dificulta sostener la participación en el certamen.

Durante el encuentro se planteó la posibilidad de completar la primera rueda del torneo y, posteriormente, disputar una segunda etapa dividida en zonas, con el objetivo de reducir los gastos de traslado y organización.

Sin embargo, la mayoría de los clubes se manifestó a favor de continuar con el formato actual de competencia, por lo que el campeonato seguirá desarrollándose de esa manera.

Además, uno de los clubes de Coronel Pringles (sería Club de Pelota) informó que responderá próximamente si continuará con su participación durante la segunda rueda. El resto de las instituciones confirmó su intención de seguir en competencia. (24-06-36).