Marcelo Erbín, jugador de SUPA: “Me parece raro, y da bronca”, que en una final no haya nada en juego

Mañana domingo se jugará la final de la primera rueda del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat entre SUPA y Porteño. Será a las 13, en cancha de San Martín. En la previa, Marcelo Erbín, jugador del equipo bahiense, habló con el programa Radio Deportiva, por LA DORREGO.

«Con los pocos partidos que he jugado, veo que es una Liga (de Dorrego) dura», para luego destacar la calidad de los equipos y la seriedad que merece la competencia. «Hemos hecho un gran esfuerzo, SUPA como Porteño, y me parece raro que en una final no haya nada en juego», expresó, en referencia a que el ganador de la final no tendrá ningún beneficio adicional con los otros ocho equipos de la competencia más allá de la entrega de un trofeo.

Erbín, oriundo de Bahía Blanca, subrayó el sacrificio que implica ser parte de este torneo. «La mayoría de los partidos los hemos jugado de visitante, y no solo nosotros, los jugadores, sino también el cuerpo técnico y todos los que nos apoyan. Todos han hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí», comentó.

«En mis experiencias anteriores, siempre había un premio en las finales, algo que reconociera el esfuerzo de los equipos», añadió.

«No sé si es porque otros equipos están acostumbrados a llegar a las finales, pero me parece raro que nosotros, que hemos hecho tantos sacrificios, no tengamos nada», insistió.

A pesar de la falta de recompensa, el ex Huracán de White dejó claro que su enfoque está en el juego. «Obviamente, queremos ganar, no importa si hay o no hay premio. Pero creo que es importante reconocer el esfuerzo que hemos hecho», afirmó.

«Nosotros nos tomamos esta final como lo que es, porque hemos hecho nuestros méritos y Porteño también. Ahora es momento de enfocarnos en jugar y disfrutar este partido», reflexionó.

