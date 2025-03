El clásico de Avellaneda, esta tarde, por LA DORREGO

La fecha 10 del Apertura de la Liga Profesional tiene el gran atractivo del clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se disputará hoy domingo 16 de marzo, a partir de las 16. Será emisión de nuestra radio.

Este es el programa de partidos para hoy y mañana:

Hoy, domingo 16 de marzo

16.00 horas | Independiente vs. Racing (Interzonal) (emisión de LA DORREGO)

18.15 horas | Boca vs. Defensa y Justicia (Zona A) (emisión de LA DORREGO)

21.00 horas | Belgrano vs. Barracas (Zona A)

21.00 horas | Lanús vs. Instituto (Zona B) (emisión de LA DORREGO)

Mañana, lunes 17

19.00 horas | Tigre vs. Central Córdoba (Zona A)

19.00 horas | Unión vs. Banfield (Zona A)

21.15 horas | Atlético Tucumán vs. Vélez (Zona B)

21.15 horas | San Martín de San Juan vs. Platense (Zona B) (16-03-25).