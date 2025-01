La Liga cambiará de presidente y otras novedades del fútbol local

Send an email

Este es el resumen de las últimas informaciones del fútbol de la Liga de Coronel Dorrego publicado por Bola 8:

¿Quién reemplezará a Ramil?

Luego de la decisión de Diego Ramil de no continuar en la presidencia de la Liga de Futbol de Coronel Dorrego, por estas horas la pregunta del común de la gente es quien se sentará en el sillón de Maciel 780 a partir del mes de febrero.

⬆️ La prioridad número 1, según pudo saber BOLA 8, es la de Marcelo Anibal Belloni, quien presidiera durante el período 2012-2022. A propósito mañana martes habrá una reunión de los dirigentes con él para ofrecerle el nuevo cargo. Tendría el aval de ellos aunque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que decidirá Belloni.

Si no acepta el cargo se barajan los nombres del ex Presidente de San Martin, Walter Masciale; del ex Presidente de Ferroviario, Claudio De Marco; y de Ogue Madariaga, quien hoy (por ayer) mismo deja su función como vicepresidente de Villa Rosa…

Rodrigo Papasidero se convirtió en nuevo refuerzo de Atlético Monte Hermoso

“Roque” ya vistió la camiseta del conjunto del balneario de 2015 a 2018, donde además logró los certamentes de 2015 y 2016.

De esta manera el bahiense deja Villa Rosa después de cinco exitosos años donde logró otros tres títulos (21, 23 y 24).

El lunes arranca Villa Rosa

A través de sus redes sociales, Villa Rosa anunció el comienzo de la Pretemporada 2025, que será exactamente en siete días: el lunes 27 de enero.

El DT Emanuel Matelica convoca a los planteles de Primera, Reserva y Quinta división.

Gustavo Reyes es el nuevo DT de Atlético Monte Hermoso

Será la primera experiencia del DT campeón con la reserva en 2024.

Edel Fernández, a quien Reyes sustituye, será el coordinador general del club.

Segundo refuerzo para Independiente: se trata del volante central bahiense, Ezequiel Nanco

“Tete” (así lo apodan) tiene 28 años, llega proveniente de Pacifico de Bahía (cumplió 100 partido en 2024) y también militó en Villa Mitre y Rosario.

⬆️ La llegada de Nanco se suma a la del dorreguense Benjamín Masciale.

Según pudo averiguar BOLA 8 no sería el último refuerzo.

Por otra parte desde la dirigencia roja confiaron a BOLA 8 que Facundo Schmidt renovó el vínculo con la institución. (Bola 8). (21-01-25).