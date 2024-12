Temporada en Monte Hermoso: entre el escepticismo y la expectativa

Send an email

Que el ajuste, que la cotización del dólar, que Brasil es más barato, que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, que los precios no terminan de acomodarse… El tiempo de vacaciones llega en el cierre de un año de cambios profundos en la economía del país, cuyos resultados, aunque auspiciosos para muchos, aparecen inciertos. Estamos en la Argentina…

En ese contexto, la temporada veraniega en Monte Hermoso inicia remolona, aunque «la ocupación ahora, en la última semana de diciembre, se ha incrementado», según dice Agustín Abraham ante la consulta de este medio.

El operador inmobiliario reconoce que «venía lento, y la realidad es que, como dijo el intendente Arranz hace unos días, había un poco de incertidumbre o no estaba muy definido cómo iba a estar la temporada, pero, bueno, ha levantado ahora, sobre fin de año, y hemos concretado algunas reservas que nos quedaban en espera».

Sobre cómo seguirá la evolución, Abraham comenta que «febrero viene muy tranquilo», por lo que ante esa realidad estima que van a tener que rever los valores de alquileres para febrero, «si es que queremos completar, obviamente, si no va a estar difícil, pero la mejora que hemos experimentado esta última semana nos ha dado un poco de tranquilidad».

Algo más escéptico se muestra Daniel Luis, quien también recurre al término “tranquilo” para caracterizar el movimiento del mercado inmobiliario. Según él, «con respecto a las reservas, comparado con otros años, debe ser el 50 por ciento, y no sé si menos».

Razona: «Ahora se va a llenar para año nuevo, son dos o tres días, se espera calor y la realidad es que siempre es una fecha que a la gente le gusta venir en familia, se juntan los de la zona, más los que vienen de un poco más lejos, pero habría que ver después del 6 de enero cuánta gente quedará».

Luis es más tajante en su análisis, «no está siendo buena la temporada, va a ser dura, va a ser difícil», afirma, y lo explica: «Se nos metió Brasil en el medio, Chile también, no nos ayuda la coyuntura económica», aunque deja margen para la esperanza de que mejore: «Uno siempre tiene la expectativa de que sea una temporada, no digo muy buena a esta altura, pero sí por lo menos similar a la del año pasado, que no fue tan buena».

Con relación a los precios que intermedian en su inmobiliaria, «hoy un alquiler para cuatro o cinco personas está promediando 100, 120.000 pesos diarios, y hasta 150.000 por una casita, algo lindo», cuenta Luis, pero estima que «la gente no está llegando al presupuesto, así que está complicado, no está fácil, va a ser dura la temporada».

Así las cosas, entre sensaciones encontradas y pronósticos variables, habrá que esperar que avance enero para completar el panorama con lo que muestre la realidad, la única verdad, según se afirma. (Fuente Noticias Monte Hermoso). (29-12-24).