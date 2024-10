SUPA goleó a San Martín y sueña con la clasifiación

SUPA derrotó esta tarde 3-0 a San Martín en El Perdido, sumó su segunda victoria en fila en el Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Monte Hermoso y quedó a solo un punto del «santo», equipo que marcha séptimo en la tabla y hoy sería el último clasificado para la liguilla campeonato.

Yonathan Romero, dos veces, en la primera etapa, y Franco Costa, en el complemento, anotaron para la goleada del bahiense.

El partido completó la 13era. fecha del certamen.

Los otros resultados: Ferroviario 2 – Progreso 1, Atlético 1 – Suteryh 1 y Villa Rosa 3 – Independiente 1. Libre Porteño.

POSICIONES: Atlético y Villa Rosa, 22 puntos; Independiente, 21 puntos; Porteño, 19; Suteryh, 16; Ferroviario, 15; San Martín, 12; SUPA, 11; Progreso, 3.

PRÓXIMA FECHA (14ta.): San Martín vs. Independiente, Suteryh vs. SUPA, Progreso vs. Atlético, Porteño vs. Ferroviario. Libre: Villa Rosa. (19-10-24).