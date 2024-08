La Justicia encontró indicios de supuesto maltrato de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez

Nota de Melisa Molina en Página 12

En base al peritaje que el Poder Judicial hizo del celular de María Cantero, la secretaria del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa por las supuestas contrataciones irregulares de seguros con fondos del Estado Nacional durante su gobierno, se descubrió que allí también había mensajes entre Cantero y la exprimera dama, Fabiola Yañez, en los que Yañez relataba un episodio de violencia de género que habría sufrido por parte del exmandatario, cuando ambos vivían en la Quinta de Olivos. Ante ese dato, el Juez que lleva la causa de los seguros, Julián Ercolini, abrió un legajo reservado en el expediente y, el 26 de junio, lo envió a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde allí, lo volvieron a enviar al Juez y Ercolini decidió llamar a Yañez y preguntarle si estaba dispuesta a realizar una denuncia penal.

En un Zoom que tuvieron Yañez y Ercolini, que duró más de una hora y que quedó grabado bajo carácter reservado, ella dijo que no quería hacer una denuncia penal y el expediente fue archivado. Según versiones periodísticas –la información la publicó el periodista Claudio Savoia en el diario Clarín– en esos chats, además de mensajes de texto y audio, habría fotos y videos de Yañez con golpes y moretones en la cara y en distintas partes del cuerpo. Más allá de la negativa de la exprimera dama a realizar la denuncia, eso no quita que, más adelante, ella pueda hacerla si así lo desea. De esa forma se lo explicó el propio Ercolini durante la comunicación que mantuvieron hace poco menos de dos meses por Zoom.

“Esos chats existieron. Fue una discusión de pareja muy fuerte cuando Alberto Fernández era Presidente de la Nación. La información surge a raíz del secuestro del celular de Cantero y de un chat que hay entre Fabiola y ella, donde Yañez menciona una discusión que había tenido con Fernández». Así explica el episodio en diálogo con este diario el abogado de la familia, Juan Pablo Fioribello.

Luego, el letrado continúa con el relato. Dice que, como se trataba de «un supuesto delito privado», lo contactaron del juzgado para poder ubicar a Yañez, que está viviendo en España con el hijo de la pareja. Él se presentó en Comodoro Py, y allí coordinaron el Zoom. Cuando se realizó la videollamada, cuenta, solo estuvieron presentes Yañez, Ercolini y una secretaria del Juez que «brindó contención», durante la hora y media que duró la conversación.

La exprimera dama no pudo ver la documentación, sino que desde el juzgado simplemente le mecionaron los chats con Cantero que habían encontrado en los que ella relataba una pelea. «No le preguntaron si era o no era cierto el relato, simplemente le dijeron: ‘Nos encontramos con este material, ¿quiere hacer denuncia al respecto?’, ella dijo que no y el juez lo archivó. Fue de carácter reservado. No sé cómo aparecen estas filtraciones porque el juzgado lo mantuvo en secreto», dijo Fioribello.

El abogado de la familia considera que «el juez se manejó de una manera muy prudente, amable y contenedora con ella. Le brindó todo tipo de garantías en caso de que quisiera hacer la denuncia y ella dijo que no». Si bien las discusiones y peleas entre la pareja habrían sido muchas a lo largo de los cuatro años que duró la presidencia de Fernández, incluso cuando ella estaba embarazada del hijo de ambos, el abogado de la familia dice que el juzgado hizo mención a «un solo episodio en particular», que es el que Yañez le contó en el chat a Cantero. En el entorno del mandatario se encargan de resaltar que «Fabiola estaba en un estado emocional muy frágil producto de todo lo que le tocó vivir durante esos años vinculados a ataques en las redes, mediáticos, etc».

Sobre las fotos que habría de la primera dama con moretones en la cara y en el cuerpo, Fioribello dice que «no vi ninguna foto en el expediente ni nada de ningún formato». «A mi no me constan», repite, pero aclara, generando confusión al respecto, que los chats sí existieron. Hace casi dos meses, cuando fue anoticiado por el juzgado sobre lo que habían descubierto, el abogado, dice, se juntó con Fernández a tomar un café y él le contó su versión de los hechos. Según Fioribello «me contó lo mismo que me había contado ella por teléfono: que habían tenido una discusión y que era frecuente en esa época, más por tratarse de una persona que era Presidente de la nación y que eso hacía que no sea una pareja normal», expresó.

Luego, añadió que «en ese contexto me dijo que bajo ningún concepto había sucedido agresión física. ‘En mi vida tuve un solo hecho de violencia contra una mujer’, indicó». «Uno puede discutir con una pareja y no por eso ser una persona violenta. El Presidente negó categóricamente haber realizado eso que dicen», defiende a su cliente.

Casi como si fuera un mantra, y por más que no participó del zoom con Ercolini, el abogado repite que Yañez «también niega la agresión física», y remarca que «el expresidente no fue citado a declarar y no fue invitado a prestar declaraciones porque no hay ninguna causa. No se hizo denuncia, no hay causa». «Me parecería una vergüenza si alguien comete agresión hacia una mujer, pero no es este caso. Ambos dicen que eso no sucedió», subraya y finaliza: «Fue una discusión de pareja. Hubo una discusión y después Yanez le contó eso a Cantero. Ellas no eran amigas, pero se lo contó porque, imagino, Cantero era alguien cercana a Fernández».

La noticia causó un gran impacto en toda la militancia feminista y también al interior y fuera del peronismo. Desde algunas cuentas que marcan opinión de La Libertad Avanza en redes sociales, por ejemplo, aprovecharon el escándalo para salir a atacar las conquistas en materia de género que se lograron durante los últimos años. Dentro del movimiento de mujeres y disidencias piden por el esclarecimiento del tema y, además, hay preocupación porque no quieren que la dramática situación sea utilizada para denostar las políticas de género. Dentro del peronismo, en tanto, también hubo respuesta. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes dijo a Página 12 diario que Fernández «tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género». (04-08-24).