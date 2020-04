Matías Izzi hace la cuarentena en Dorrego: “Prioricé más que nada la salud de mi mamá”

POR MAURO DENEGRI

-¿Cómo estás llevando la cuarentena?

-Bien, por suerte bien. Muy tranquilo, esperando que esto pase pronto y que vuelva todo a la normalidad.

¿Vos quisiste quedarte en el club o te lo propusieron los dirigentes?

Fue un poco de ambas partes, priorice muchas cosas, más que nada la salud de mi mamá. Ella vendría a ser factor de riesgo, todavía sigue manteniendo un tratamiento desde el año pasado. Al principio también se pensó que esto iba a ser pasajero y que los entrenamientos iban a continuar, por eso la decisión también de quedarme acá. Walter Masciale (presidente del club) está constantemente preguntándome si estoy bien o si preciso algo, al igual que el “Pichi” Flores. Agradecido siempre!

-¿Cómo es un día tuyo en cuarentena?

-Al principio me gustaba dormir, aprovechaba. Pero después los horarios se cambiaron y se complicaba un poco, no me gustaba. Ahora me levanto temprano, desayuno, entreno (una rutina que nos da el “Pacha”), almuerzo, capaz duermo una siesta, meriendo y después hago un rato de gimnasio. Ceno y me acuesto, y así todos los días jajaja.

-¿Qué haces en los ratos libres?

-Este tiempo vino bien para hacerle un par de cosas a la casa que le hacían falta, pintura, remodelaciones, de a poco va quedando.

-¿Cómo te entretenes?

-El mate está siempre conmigo, no falla nunca. Escucho mucha música, intento despejarme lo más que puedo para que se haga más llevadero. A veces leo un poco también, grave error dejar la play en Mar del Plata. Pero bueno, despejándome con lo que se pueda.

-¿Sos de salir a hacer trámites o preferís quedarte adentro y cumplir con la cuarentena?

-Salgo cuando es necesario, ya sea a hacer las compras o por si tengo que ir al banco a hacer algún trámite.

-¿Qué se extraña más: los partidos de los domingos o los entrenamientos en la semana?

-Todo se extraña, juntarse con amigos a tomar mates, a cenar. Los entrenamientos, que llegue el fin de semana y saber que jugas, es raro todo esto pero bueno, hay que seguir haciendo las cosas bien como se están haciendo para que pueda volver pronto todo a la normalidad.

-¿Cómo se manejan con los entrenamientos?

-El “Pacha” (Martínez, preparador físico) y Juan (Flores, DT) están constantemente arriba de nosotros, ya sea con las rutinas que nos pasan para entrenar, como de charlas en el grupo de whatsapp o a través de un programa de video llamada. Esta bueno, pese a todo seguimos estando juntos. Terminamos bien el año y arrancamos este de la mejor manera, queremos que pase pronto todo para seguir trabajando. Sumamos dos grandes jugadores y personas como el “Turro” Cossu (Marco) y Jesús (Godoy), cayeron muy bien al grupo y tienen el mismo compromiso que todos nosotros.

-¿Hablas con la familia seguido?

-Si con la familia y mis amigos estoy constantemente comunicado, se complica un poco la distancia pero ellos están bien y eso me deja tranquilo.

-¿Algo más que quieras agregar?

-No nada, agradecerte a vos por tenerme presente siempre y por esta nota. Mandarle saludos a mi familia, a mis amigos y a Agustina que son los que están siempre conmigo bancándome. Abrazo grande a todos. (Ecos de mi ciudad).