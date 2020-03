Coronavirus, caída de bolsas y el avance del caso Pérez Volpin: las 7 noticias para empezar el día

Alberto Fernández, sobre el coronavirus: “Pensamos que iba a demorarse más, estamos controlando la situación”

El presidente Alberto Fernández sostuvo que si el coronavirus se trata a tiempo “no es un problema”, y remarcó que el gobierno está “controlando la situación”, aunque reconoció: “Pensamos que iba a demorarse más” porque “es un virus que el calor mata” y “estamos en pleno verano”. “Si se controla a tiempo las tasas de mortalidad son muy bajas, los casos que tenemos acá son de gente que se enfermó en el exterior”, aseguró el mandatario.

En una entrevista con Canal 9, el presidente además indicó que su vicepresidenta Cristina Kirchner “ha sido y es víctima aún hoy de la mala Justicia”, y señaló que Florencia Kirchner “la pasó muy mal” y que “fue tremendo lo que pasó y pagó el costo de ser la hija de”. “Necesitamos que la Justicia funcione bien, porque en estos años ha construido causas, mantuvo a gente que no debía estar detenida”, remarcó.

Miles de mujeres reclamaron contra el fin de la violencia de género y exigieron legalizar el aborto

Decenas de miles de mujeres se movilizaron al Congreso en el marco del Día Internacional de la Mujer y el cuarto paro internacional de mujeres, que tuvo el foco puesto en el reclamo por la legalización del aborto y exigir el fin de la violencia de género, en un contexto alarmante: sólo en lo que va de 2020 hubo más de 65 femicidios. “La deuda es con nosotras y nosotres”, reclamaron en el documento final que se leyó por la noche.

“La deuda no es ni con el FMI ni con las iglesias”, remarcaron en el documento. En el texto, además exigieron la “aprobación ya” del proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. “El aborto tiene que ser ley, es un reclamo histórico y urgente del movimiento feminista”, reclamaron.

Fernández autorizó a Guzmán para reestructurar la deuda por $68.000 millones

Por decreto, el presidente Alberto Fernández dio el primer paso para reestructurar la deuda soberana al autorizar al ministro de Economía, Martín Guzmán, a refinanciar U$S 68.842 millones en bonos emitidos bajo ley extranjera. No se trata de los tramos de la millonaria deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en 2018, que asciende a U$S 44.000 millones.

El Gobierno debe presentar a fin de mes la propuesta de reestructuración de deuda con los acreedores, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Economía. De hecho, esta semana debería haber una definición sobre la nueva propuesta de pago que haría el gobierno.

Confirman otros 5 casos de coronavirus y ya hay 17 personas contagiadas en el país

El Gobierno confirmó este lunes 9 de marzo que otras cinco personas estaban contagiadas de coronavirus y ya ascienden a 17 los casos en el país, todos “importados” de países europeos y los Estados Unidos. Ayer el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que hubo una subestimación del virus y que pensaban que llegaría más adelante.

En total, hay diez casos en la Ciudad de Buenos Aires y pacientes confirmados en San Luis, Chaco y Río Negro. Los nuevos casos son cuatro mujeres y un hombre que habían viajado a Europa y Asia. Ayer la Ciudad recomendó no asistir a eventos masivos con presencia de extranjeros. “Se les recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos durante 14 días”, dijo González García sobre quienes acaban de regresar al país y hubieran estado en zonas con transmisión del coronavirus.

Tras el lunes negro, anticipan un “efecto rebote” en las bolsas desplomadas por el coronavirus

Ayer las bolsas de todo el mundo cayeron fuertemente por efecto de la propagación del coronavirus y el fuerte desplome del petróleo, que ayer registró su caída diaria más fuerte (20 %) desde 1991, en medio de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Las acciones de empresas argentinas llegaron a perder entre 10 y 25 % (YPF perdió 28 % en Estados Unidos), mientras que los bonos cayeron hasta un 13,7 %.

Este lunes, los mercados mundiales registraron un efecto rebote en la apertura y hay respiro tanto en Europa como en Asia. El precio del petróleo en los mercados de futuro registraron una suba del 4 % tras el desplome de ayer.

Cierran Italia por el coronavirus y alertan que “ya no hay más tiempo”

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció que se extenderán las medidas restrictivas para toda Italia en medio de la epidemia del coronavirus, que en el norte de ese país ya provocó más de 460 muertos. Conte aseguró que “ya no hay más tiempo”, y restringió los movimientos en todo el país para contener el avance del virus.

“No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto, se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud”, remarcó Conte. “Todos los movimientos están prohibidos, excepto necesidades probadas”.

Caso Pérez Volpin: procesaron al director médico de La Trinidad por encubrimiento

La jueza María Galleti procesó por encubrimiento a Roberto Martingano, director médico del sanatorio La Trinidad, donde murió la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin en febrero de 2018. Además, le trabó un embargo a por $500 mil. También procesó a la instrumentadora Miriam Eliana Frías, por falso testimonio.

Se trata del segundo juicio por la muerte de Pérez Volpin, quien murió en la clínica cuando se sometía a una endoscopía. En la primera causa fue condenado el endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión en suspenso y siete años y medio de inhabilitación para ejercer la profesión.