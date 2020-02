Comunicado del bloque de UCR – Juntos por el Cambio: “99,5 por ciento de coincidencias, pero no…”

Es el parte de prensa textual emitido por el bloque del oficialismo un día después del tratamiento y de la aprobación del Presupuesto:

“99,5 % DE COINCIDENCIAS… PERO NO!

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante aprobamos el Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2020.

Se presentaron dos dictámenes: uno por la mayoría (bloque UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO) y uno por la minoría (PJ-FRENTE DE TODOS).

Sin entrar en el debate profundo de lo que fue la Sesión, queremos informarle a la población que entre los dos dictámenes solo tienen una diferencia del 0,05% del total del presupuesto. El planteo de la oposición fue en economías de partidas que incluyen mayoritariamente:

a) Publicidad, donde se recortan más de 2 millones de pesos a los medios de comunicación. Es sabido que como Estado el Municipio debe informar de todos los actos de gobierno haciendo hincapié en los medios locales.

b) Prendas de vestir. Se plantearon reducciones en varias áreas municipales, sin haber reparado que se trata de ropa de trabajo de los empleados municipales y que por Ley debe ser entregada año a año. Además, dentro de las economías, se incluía el área de Salud. Donde el equipo de trabajo de las enfermeras y todo el personal de dicha área es fundamental por normas de bioseguridad.

c) Ceremonial, hemos explicado en sesiones, en los medios, que las partidas de ceremonial no son solo para los actos oficiales, también para la organización de las fiestas del distrito.

Esas reducciones planteadas por la oposición, las dirigían a lo social y lo productivo, cuando este municipio siempre está al lado de los sectores más vulnerables, todas las entidades civiles y toda la comunidad. Este bloque siempre estuvo predispuesto al dialogo pero primó el relato al deseo genuino de lograr un dictamen en conjunto.

Algunos datos:

Este Municipio elaboró el presupuesto con datos extraoficiales de los números coparticipables de provincia, aunque la Provincia y la Nación no tienen presupuesto aprobado. Por lo tanto son estimaciones y no se saben cuáles son los números finales que van a llegar en concepto de coparticipación.

Este Municipio contempla las políticas públicas que defiende a largo plazo como son la Salud (29% del presupuesto), FOES, PROMOJOVEN, Becas Estudiantiles, Microemprendimientos, Fondo Municipal de Viviendas, las Fiestas Populares, el acompañamiento a todas las Instituciones, los Servicios , entre otras.

Este Municipio trabaja con los jóvenes, las personas con discapacidad y los adultos mayores.

Este Municipio está del lado de la gente… y este bloque trabaja para seguir en el mismo camino. La oposición, por el 0,5…No”.