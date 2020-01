Se realiza hoy en Marisol el 3º Marisol Sea Sounds Festival

Hoy viernes 24, de 15 a 23, vuelve “Marisol Sea Sounds Festival” en su tercera edición en la Rambla Costanera de la playa marisolense y está organizado por Mauricio Chávez y Alan Bay. El festival fue declarado de interés cultural y turístico municipal en noviembre de 2018.

“Marisol Sea Sounds Festival” es el primer festival de música realizado en el balneario después de más una década y el único que toma lugar íntegramente sobre la costa marisolense (rambla costanera y playa). Cuenta ya con dos ediciones, llevadas a cabo exitosamente y con gran concurrencia. En ambas oportunidades actuaron diversos proyectos artísticos como bandas y solistas de diferentes estilos musicales del distrito dorreguense, Tres Arroyos, La Plata y Buenos Aires

Con la necesidad de expandir la oferta cultural en la única villa balnearia de Coronel Dorrego se genera nuevamente este festival “orientado a la música emergente e independiente, no sólo la creada por los músicos de nuestros pueblos como Marisol, Oriente, Coronel Dorrego y el resto del distrito, sino que además la producida por artistas de otras latitudes” dijeron los organizadores.

Se optó por darle protagonismo al escenario de la rambla costanera y a la mismísima playa debido a la búsqueda de una identidad que fuere la más representativa del balneario: su ámbito natural. Asimismo, exhibir las bondades del paisaje marisolense de una manera alternativa a las implementadas hasta el momento mediante esta arista cultural. Además de promocionar a los músicos locales, de regiones vecinas y de otras ciudades que apuestan a sus propias composiciones originales ante los habitantes del balneario y los turistas que asiduamente visitan sus playas. Además, proyectar que dichos artistas, logren desarrollarse y/o potenciarse profesionalmente aún más.

Para esta tercera edición de Marisol Sea Sounds Festival no solo pasarán caras ya conocidas que se vieron durante las primeras dos ediciones si no que algunas incorporaciones como Ingrid Feniger Quartet, un proyecto de jazz contemporáneo de Olavarría que cerrará la jornada y un artista de Bélgica que se mueve por los géneros pop y trap. Además, Alejandro Pugliese, un artista local que no pudo estar presente en la edición anterior, el mismo caso de Coronel Kurtz de Tres Arroyos. Leticia Carelli, formato canción – indie, que en la última edición vino a tocar con Río Rabiosa, ahora se presentará en formato solista acompañada en algunas canciones por Amalia Nickel. Camping Club Band es un dúo que tendrá a Guillermo Soster, reconocido armoniquista que fue parte de la primera edición acompañando a Sebastián Valeggiani, cantante y guitarrista de Bodega’s Blues, banda del sur de Buenos Aires. Alan Bay Sunset Trio, Richard Lozano, Martin Zarza, Tranceunte, Mauricio Chavez y Amalia Nickel repiten su paso por el escenario de la rambla costanera.

– Alan Bay Sunset Trio (British Folk – blues – progresivo – world – jazz) de Marisol

– Mauricio Chavez (canción – alternativo – folk rock)

– Alejandro Pugliese (folk rock) de Oriente

– Martin Zarza (folk – formato canción) de Oriente

– Tranceunte (pop rock alternativo – canción – folk)

– Richard Lozano (pop rock alternativo – canción) de Coronel Dorrego

– Leticia Carelli (indie) de Benito Juarez

– Amalia Nickel (canción – indie) de Tres Arroyos

– Coronel Kurtz (pop rock alternativo – canción) de Tres Arroyos

– Ingrid Feniger Quartet (jazz contemporáneo) de Olavarría

– Camping Club Band (blues) de Buenos Aires

– Oney (pop – trap) de Bélgica

Los organizadores de “Marisol Sea Sounds Festival”, músicos en actividad, ponen enfoque en la diversidad de géneros musicales, especialmente los que son difundidos con menos intensidad en la región: world music (músicas del mundo), folk, rock progresivo, pop rock indie, blues, formato canción, jazz, funk, soul, country, tango fusión, canción latinoamericana, música de cámara, entre otros. Haciendo hincapié en que este festival consolide su propia impronta y muestre una dirección diferente a la de los que se organizan en las playas vecinas.

Año a año, la intención de los organizadores será ofrecer al público de este festival alternativo, diferentes opciones musicales de calidad y originalidad que todavía no han sido meritoriamente difundidas.

Marisol merece tener su propio festival al igual que su gente y sus visitantes, la posibilidad de disfrutar de una experiencia artística inédita, libre y gratuita.

La cita entonces es para el próximo viernes 24 desde las 15 en la rambla costanera de Marisol.