Tras un positivo 2019, la EBAB se prepara para otro año de intensa actividad

Martín Madera es el referente más importante de la EBAB, institución que se sobrepuso a lo largo de su historia, primero a la traumática transición de ser parte del estado municipal a una asociación privada deportiva sin fines de lucro y, luego, a la muerte de su creador y “Alma Mater”, Carlos Miguel Brussa.

El legado, lejos de pesarle, ha fortalecido a Martín Madera que, en tiempos difíciles, ha logrado junto a padres, colaboradores, ex jugadores y los propios “brussitas” consolidar la escuela de básquet.

En una entrevista con el semanario Ecos de mi ciudad, el entrenador hizo un repaso del último año y lo que se espera para este 2020:

1) ¿Cómo ha sido el 2019 para la EBAB?

El balance del 2019 para la Escuela Brussa ha sido muy positivo en varios aspectos.

Más allá de haber sido un año difícil en cuanto a los costos y haber trabajado todo el año con una cuota acordé para todos siendo está una condición NO privativa para la práctica o la asistencia a nuestra escuela, ya que se le busca la vuelta para que todos puedan asistir hemos estado a la altura de todos los compromisos económicos que demanda una institución.

Se realizó indumentaria de juego con nuevos diseños para tres categorías, camperas para todos los chicos/as se realizaron más de 20 salidas con todas las categorías , se cumplió en tiempo y forma con el alquiler de la cancha al Club Ferroviario.

Además de estos aspectos se sumaron muchos chicos y papás colaboradores en las categorías más chicas lo cual es importante de cara a una nueva temporada.

2) La continuidad en la competencia es todo un tema en el básquet local, ¿pudieron durante el año que pasó alcanzar un nivel de participación en torneos o amistosos aceptables?

En cuanto a la participación, personalmente siempre digo que lo ideal y, a lo que apuntamos todos los años, es a jugar todos los sábados, cosa que comparten la gran mayoría de los papás que acompañan, entendiendo que la competencia es vital en la formación y desarrollo de todo jugador. Más allá de la motivación y espíritu de superación que esto genera en los chicos.

Durante el 2019 si bien no logramos está continuidad, logramos jugar 22 juegos en primera división (todos de visitantes en Punta Alta) y más de 25 juegos con todas las categorías menores incluso con categoría escuelita. (Tres juegos de locales más tres encuentros con escuelas locales) Estadísticamente hablando para no integrar un torneo federado es un muy buen número de juegos para los chicos aspecto que nos deja más que conformes en cuanto a lo participativo.

3) ¿Qué han planificado para 2020?

Cómo ya adelantamos la idea de todos los años es darle la mayor y mejor competencia posible a todos los chicos y todas las categorías por igual.

Todos los años evaluamos la posibilidad de integrar el torneo federado en Punta Alta ya que para nosotros es lo ideal. Nos encontramos con la gran limitante de no tener disponible una cancha acordé donde oficiar de locales para recibir los clubes de la liga rosaleña ya que si bien en ocasiones disponemos del Polideportivo Municipal es difícil poder coincidir con la disponibilidad requerida debido a la ocupación de diferentes actividades existentes en el lugar.

Apuntamos además a sumar un nuevo entrenador que ya estuvo trabajando los últimos meses con nosotros. Se trata de Maximiliano Monje de amplio y frondoso currículum. Es entrenador nivel II de ENEBA y viene se dirigir en Tres Arroyos además de integrar selecciones de esa ciudad.

Otro aspecto a desarrollar es la idea de sumar un sicólogo deportivo y un nutricionista con charlas y visitas mensuales. Si bien ya se viene trabajando con este tipo de exposiciones a los chicos, se apunta a incorporarlo de forma más planificada.

Otro punto importante para nosotros sería darle continuidad a nuestro equipo de primera división siempre dándoles rodaje a los chicos sub 17 y 19.

4) ¿En qué debe mejorar el básquet local en general?

En mi forma de ver creo que Dorrego debería tener más chicos jugando básquet. Eso se logra con promoción y motivación interna, brindando dentro de las posibilidades de este deporte oportunidades para que los chicos se enganchen mediante el juego. Una propuesta que ya habíamos hecho era organizar junto al CEF un interescolar de básquet 3 por 3. Si bien el proyecto gusto en su momento no se llegó a plasmar. Este tipo de actividades llegando a los chicos desde las escuelas sumaria adeptos sin dudas.

Otro aspecto importantísimo para Dorrego y el básquet sería estar participando en un torneo federado sin interrupciones.

No puede ser que de tres escuelas existentes en nuestra ciudad no pueda haber representación federada en este deporte teniendo dos ligas a pocos kilómetros. Es innegable que la competencia forma y desarrolla jugadores y es un vector fundamental para el aprendizaje del juego. Las formas o métodos para plasmarlo son variadas y hasta debatibles pero creo no equivocarme en decir y afirmar que debería haber que deberíamos tener un representante Dorreguense compitiendo todos los sábados en este tipo de torneos