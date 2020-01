UATRE dice que la 125 era “más agresiva” y pide “poner el pecho a las balas”

El flamante titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala, aseguró que las retenciones a las exportaciones de granos son “medidas que ha tomado el Gobierno en una situación extrema”, y les envió un mensaje directo a los dirigentes rurales: “Ahora les decimos a los productores que hay que ponerles el pecho a las balas. Esta situación no es la 125”, especificó en declaraciones al programa radial Bien Argento. También cuestionó a la Mesa de Enlace por no haber asistido al llamado al pacto social de Alberto Fernández.

Los dichos de Ayala cobran especial relevancia por el hecho de que fue hasta hace un tiempo un aliado del gobierno de Mauricio Macri y que recientemente varió su posición. También su gremio compartía ideas con la dirigencia rural.

“Los que están llevando adelante el tractorazo son los empleadores. Hay malestar por las retenciones, pero nosotros no tenemos nada que ver. Por nuestro lado, creemos que son medidas que ha tomado el Gobierno como una situación extrema, dado el contexto del país”, destacó Ayala. Puso la idea en contexto al señalar que “cuando hicimos la alianza con Cambiemos, estuvimos en contra de cuatro paros que armó la CGT justamente porque creíamos que el país no estaba para eso. Y en ese momento les decíamos a los trabajadores que había que ponerles el pecho a las balas para salir adelante. Ahora también les decimos a los productores que hay que ponerles el pecho a las balas. Esta situación no es la 125. Lo que el Gobierno propone es un máximo del 33% para las retenciones a la soja, y la 125 era mucho más agresiva, ponía casi un 50%. La máxima del 33 de hoy, si logramos que el país mejore, tendrían que ir bajando”.

En este marco, Ayala consideró que la negativa de Sociedad Rural, Coninagro, CRA y Federación Agraria de no asistir a una reunión del pacto social “es equivocada, porque todavía no hay ningún conflicto generado. El Gobierno los llama para el pacto social y tenemos que acompañar porque es necesario”.

