Verano 2023: ¿cuál es el significado de las banderas en la playa?

Durante la temporada de verano 2023, muchas personas aprovechan para descansar de sus vacaciones en alguna playa. Si querés disfrutar del mar, es importante que tengas en cuenta algunos cuidados y de las banderas que colocan los guardavidas en cada balneario bonaerense.

Sin dudas, una de las recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de ir a la playa es respetar el código de banderas que indica en qué condiciones se encuentra el mar y si existe algún tipo de riesgo al ingresar al agua. Las mismas se ubican junto al sector de los guardavidas, quienes toman entre tres o cuatro veces al día el riesgo del mar y deciden qué bandera es la correcta.

¿Cuál es el significado de las banderas en la playa?

Cada color de bandera significa el riesgo que hay a la hora de ingresar al mar. Las mismas son:

*Roja: prohibición de baño.

*Roja con negro: mar peligroso.

*Amarilla con negro: mar dudoso.

*Celeste: mar calmo o bueno.

*Negra: evacuación de la playa por posible tormenta eléctrica.

*Blanca: niño perdido.

¿Qué cuidados tener en la playa durante este verano?

La Municipalidad de La Costa lanzó una serie de consejos que locales y turistas deben tener en cuenta para disfrutar de la playa y evitar algún tipo de accidente. En principio sostuvo que «es fundamental respetar el código de banderas que marca en qué condiciones se encuentra el mar y lo riesgoso, o no, del ingreso al agua».

Los consejos se aplican para todos los destinos marítimos.

Consejos para bañistas

*Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

*Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas.

*No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

*No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

*No ingresar al mar en las salidas náuticas.

Consejos útiles para la playa

*No perder de vista a los chicos en la playa.

*Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector.

*En esta época, el sol es muy peligroso para la salud entre las 10.00 y las 16.00.

*Los bebés menores de un año nunca deben estar al sol en ese horario.

*Aplicarse y aplicar a los niños protector solar media hora antes de la exposición al sol y renovarlo cada 2 horas. (Infocielo). (17-01-23).