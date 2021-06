Vecinas y vecinos de El Perdido volvieron a pedir la poda del arbolado en una finca por el “gran riesgo” existente

Un grupo de vecinas y vecinos de El Perdido envió -el pasado 16 de junio- una nota al Concejo Deliberante. La misma fue enviada al secretario de Obras y Servicios Públicas, ingeniero Damián Colón.

“Por la presente, los abajo firmantes, vecinos de la Localidad de El Perdido, venimos a comunicarle de la existencia de arbolado de grandes dimensiones en la finca ubicada entre Calles Córdoba – Catamarca – San Martín y Agustín Rago de la Localidad de El Perdido. Los mismos exceden los límites de la propiedad privada y sus ramas se encuentran a la altura de la vía pública, representando de este modo, un gran riesgo de seguridad para toda la comunidad y para los vecinos aledaños y sus propiedades. Este, es un pedido que ya realizamos en el año 2019 del cual no obtuvimos solución de vuestra parte, respecto a la poda del arbolado. A raíz de nuestro reclamo, el Honorable Concejo Deliberante, a través de una Resolución de fecha 11 de abril de 2019 (Expte. Nº 0021 y 0025/19, registrados bajo el Nº 0013/19) le solicita al Departamento Ejecutivo que, por medio del área que corresponda, “proceda a intimar en un plazo perentorio que no exceda los 30 días, al propietario del predio abandonado entre las calles Córdoba – Catamarca – San Martín y Agustín Rago de la Localidad de El Perdido, a los efectos que proceda a desmalezar, desalojar la chatarra y podar la arboleda, que por su condición implican riesgos de seguridad e higiene para la comunidad y/o vecinos aledaños a los mismos. (El subrayado y resaltado nos pertenece). Y también, le solita al Departamento Ejecutivo que en caso de no obtener respuesta de parte del propietario intimado, “proceda con el allanamiento del predio con la única y exclusiva finalidad de vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas de salubridad pública, conforme lo preceptuado en el Artículo 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y Ordenanza Nº 1648/98 y 2157/02”. Entendemos, debido al tiempo transcurrido, que la intimación realizada al propietario de la finca no arrojó resultados positivos en la totalidad de lo solicitado, atento a que los árboles nunca fueron podados y por lo tanto se mantuvo la situación de riesgo de seguridad para todos nosotros. Razón por la cual, y teniendo en cuenta que el tamaño de las ramas del arbolado ya han sobrepasado las esferas de la propiedad privada, corresponde a vuestra área realizar la poda de la totalidad de los mismos y entendemos también que ya se encuentran autorizados a realizarlo sin necesidad de un nuevo requerimiento de intimación previa al propietario, así lo establece la Resolución que mencionamos en el tercer párrafo de los considerandos, que ordenaba que no solo se debía notificar una sola vez al propietario de la final. Dice: “es que por única vez deberá ser intimado en un plazo de 30 días corridos, por el Departamento Ejecutivo a los efectos de proceda a desmaleza, desalojar la chatarra y podar la arboleda en riesgo a los vecinos lindantes”. (El subrayado y resaltado nos pertenece). Por todo lo expuesto y con el deseo de que este sea el último de los pedidos que debamos realizar por este asunto, solicitamos que de manera inmediata se proceda a la poda de todo el arbolado ubicado entre las Calles Córdoba – Catamarca – San Martín y Agustín Rago de la Localidad de El Perdido. Usted entenderá, que se trata de una cuestión de suma urgencia, que su realización no reviste ningún tipo de demora debido al riesgo con el que convivimos diariamente quienes vivimos y circulamos por las calles de esa finca”.

La nota fue remitida al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y tratamiento correspondiente. (30-06-21).