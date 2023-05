Unión Regional: Ganó Independiente en Monte, lleva 6 de 6 y es más puntero que nunca

Se jugó parcialmente la séptima fecha del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona.

El partido entre Ferroviario y Suteryh se suspendió por el mal estado del campo de juego a raíz de las lluvias y fue reprogramado para el próximo martes a las 21,30.

Estos fueron los resultados de esta tarde:

Atlético 0

Independiente CD 1 (Aversano)

Alem 1 (Lamberti)

Villa Rosa 7 (Maiques, Crisci, Izzi -2-, García, Rodríguez, Montero)

San Martín 4 (Prado -2-, Coria, Medrano)

Pelota 0

Porteño 1 (R. Fernández)

Alumni 2 (Ferreyra -2-)

Progreso 0

Almaceneros 0

Independiente CP 2 (Yañez, Heim)

Ventana 1 (N. Martínez)

POSICIONES: Independiente CD, 18 puntos; Villa Rosa, 16; Independiente CP, 15; Atlético y Suteryh, 14; San Martín y Progreso, 10; Ferroviario, 9; Ventana y Alumni, 7; Almaceneros, 6; Porteño, 5; Pelota, 3; Divisorio y Alem, 1.

PRÓXIMA FECHA (OCTAVA): Divisorio vs. Suteryh, Independiente CP vs. Pelota, Ferroviario vs. Villa Rosa, San Martín vs. Independiente CD, Alem vs. Almaceneros, Atlético vs. Alumni, Progreso vs. Porteño. Libre: Ventana. (30-04-23).