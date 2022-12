Un grito de corazón

Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

La imagen es elocuente, describe las dos caras del teatro de la vida, festejo y desazón, unos alegres, otros abatidos. Lautaro Martinez terminaba de convertir el penal del agónico triunfo, los jugadores rompen fila y salen disparados hacia el banco a abrazarse con el técnico y los suplentes. Los holandeses están destruidos y es entendible, de eso sabemos porque lo hemos sufrirlo en carne propia.

Debajo de esta foto el diario deportivo «Marca» de España tituló: «Esta imagen es muy fea, terrible. Algunos no saben perder… algunos no saben ganar».

Miro la imagen una y otra vez. y no me parece ni fea ni terrible. Describe el estado de ánimo de jugadores al borde de un ataque de nervios que terminan de conseguir pasaje a la semifinal.

Algo hubo en el partido y antes también que calentó los ánimos.

Messi, que es más bueno que Lassie, ayer se desató con razón. Estaba sacado con el holandés que nos hizo el doblete y a partir del último gol comenzó a hostigarlo verbalmente. Antes el técnico naranja le había bajado el precio a Messi y lo que nunca, Lionel se lo retribuyó con el clásico topo Yiyo. Van Gaal lo observada desconcertado. Alguien le habrá explicado lo que representa en el lenguaje de señas la creación de un tal Riquelme que inauguró con Macri en la cancha cuando era presidente de Boca.

«Marca» se detiene en la foto, maltrata a los jugadores argentinos, pero no dice nada de los 10 minutos de alargue injustificados, como si quisiera darle tiempo a holanda para que empate el partido. Y lo logró.

Messi cargó duro contra Mateu Lahoz.»La FIFA lo tiene que rever, no pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia», dijo el capitán que parecía Maradona y en buena hora!!.

Final con humor: qué hubiera pasado si en vez de diez minutos el arbitro decidía un alargue indefinido hasta que Holanda hiciera otro gol y pasaba mucho tiempo sin lograrlo. Alguien recurrió al Photoshop para imaginar al Messi de entonces, retratado en la otra foto compartida.

Punto final, historia cerrada, ahora Croacia. (10-12-22).