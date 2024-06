Un día del periodista sin nada para celebrar

Se trata de un 7 de junio en que “quienes trabajamos en prensa estamos viviendo una grave afectación de la libertad de expresión y el derecho a la información”, con los medios públicos censurados y silenciados desde que asumió el gobierno de Javier Milei, en un “contexto de precarización laboral y salarios de pobreza, que hacen que ejercer nuestro oficio con calidad sea cada vez más difícil, destruyendo la profesión”, señala la solicitada.

Este viernes, en Bolívar 531 (Monserrat, CABA), en uno de los acampes de los y las trabajadoras de la Agencia Télam, se leyó de forma pública y colectiva el documento del SiPreba por periodistas firmantes.

La solicitada completa

La República Argentina asiste a uno de los peores momentos para el ejercicio de la libertad de expresión de los últimos 40 años de vida democrática. En estos primeros seis meses la relación del gobierno nacional con el periodismo y los medios de comunicación se destacó por incesantes agravios y ataques a periodistas de parte del presidente Javier Milei, una violenta represión en coberturas de noticias, restricción a trabajadores y trabajadoras de prensa en el acceso a eventos de interés público –como en la asunción presidencial sin reporteros gráficos o jura de ministros sin acreditados–, ahogo a los medios privados comerciales y sin fines de lucro a partir de la eliminación de la pauta oficial y la parálisis del FOMECA. A esto se suma una política declarada de destrucción de los medios públicos, el intento de cierre de Télam como caso paradigmático y la baja de los sitios web y redes de Radio Nacional, TV Pública y Contenidos Públicos S.E. y en particular un ataque a su rol federal, a las emisoras de la radio pública y las corresponsalías de la agencia. También se produjeron ataques cibernéticos paraestatales coordinados a comunicadores. Los hechos enumerados van en sintonía con una política de ataque más general a la cultura, que incluye el desguace del INCAA, el vaciamiento del ENaCom y la prohibición de toda discursividad orientada a no reproducir la desigualdad de género. Quienes trabajamos en prensa estamos viviendo una grave afectación de la libertad de expresión y el derecho a la información, que están consagradas en la Constitución nacional y son la base de la democracia que logramos construir en estos 40 años. El proceso democrático tuvo errores, tiene deudas, pero destruirlo no hará mejor la vida en este país. El periodismo es una herramienta fundamental para mejorar la sociedad democrática en base a una ciudadanía bien informada y no puede ser reemplazado por las redes sociales, que cumplen otra función. Esto se da en un contexto de precarización laboral y salarios de pobreza, que hacen que ejercer nuestro oficio con calidad sea cada vez más difícil, destruyendo la profesión. Todas las evaluaciones de libertad de expresión de universidades, sindicatos, foros y asociaciones de periodistas y comunicadores demuestran que en estos seis meses se han incrementado los ataques a la prensa y que la mayoría de ellos provienen del Presidente de la Nación o de sus políticas públicas, con el intento de cierre de Télam como la más grave pero no la única. Las obligaciones de abstención de censura de parte del Estado y el compromiso con las políticas públicas de fomento de la cultura y la comunicación inclusiva son parte necesaria del resguardo de una sociedad que no derive hacia el autoritarismo. A contramano de todas estas políticas, el Estado Argentino firmó –en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa– una declaración promovida por UNESCO junto a más de 30 países a favor del respeto de la libre expresión. Las y los abajo firmantes exigimos que se reviertan las políticas que detallamos aquí, que niegan rotundamente lo firmado por el gobierno argentino, y hacemos saber al mundo de lo que sucede en nuestro país con el periodismo, la comunicación y la libertad de expresión.

Firman:

Elizabeth Vernaci – Martín Caparrós – Claudia Piñeiro – Carlos Ulanovsky – Angela Lerena – Roberto Navarro – Irina Hauser – Jorge Rial – Emilse Pizarro – Ezequiel Fernández Moores – Noelia Barral Grigera – Washington Uranga – Lucila Trujillo – Alejandro Bercovich – Emilia Delfino – Daniel Tognetti – Mariana Carbajal – Guido Carelly Linch – Gabriela Vulcano – Eduardo Aliverti – Carolina Ramos – Ari Lijalad – Ivana Szerman – Ingrid Beck – Roberto Caballero – Flor Halfon – Juan Agosto – Gisela Busaniche – Matías Longoni – Rosario Ayerdi – Alejandro Wall – Gabriela Pepe – Carla Gaudensi – Diego De Charras – María Ana Mandakovic – Agustín Lecchi – Miriam Lewin- Larisa Kevjal – Guillermo Tello – Claudia Acuña – Sebastián Vricella – María Sucarrat – Pablo Llonto – Poli Sabatés – Paco Rabini – Cynthia Ottaviano – Federico Amigo – Yair Cibel – Gabriela Radice – Flavio Ramírez – Malena Winer – Cora Gamarnik – Guido Dreizik – María Quintero – Tomás Eliaschev – Natalia Vinelli – Diego Pietrafesa – Ana Paoletti – José Cornejo Pérez – Fernando Díaz – Atilio Ramírez, Milton Fernández – Rocío Davel – Florencia Pendas – Nelson Namuncurá – Juan Delu – Micaela Polak – Martina Noailles – Tato Dondero – Amanda Alma – Horacio Verbitsky – Guillermo Cullel – Marina Glezer – Pablo García – Nora Lafon – Claudio Mardones – Vera Ferrari – Fabián Waldman – Sebastián Lacunza – Cecilia Insignia – Raúl Kollmann – Sandra Chaer – Eduardo Blaustein – Felicitas Bonavitta – Nacho Girón – Romina Calderaro – Carla Pelliza – Federico Mayol – María Julia Mastromarino – Ariel Zak – Virginia Messi – Nazareno Roviello – Gustavo Grabia – Pedro Brieger – Natalia Aruguete – Matias Colombatti – María Laura López Silva – Fernando Soriano – Nahuel Prado – Liliana López Foresi – Felipe Celesia – Gimena Fuertes – Fernando Fraquelli – Marta Dillon – David Cayón – Cecilia Camarano – Juan Brodersen – Catalina Sarrabayrouse – Esteban Rafele – Sebastián Ortega – Teresita Vargas – Jorge Elbaum – Ayelén Pujol – Nicolás Fiorentino – Micaela Cannataro – Horacio Embon – Rubén Stella – Adrián Murano – Gustavo Cirelli – Jonathan Heguier – Antonio Gaspar – Silvano Rosso – Juan Thomes – Laura Urbano – Mario Feu – Bárbara Arias – Oscar Livera – Romina Vega – Javier Di Pascuale – Clara Uranga – Matías Cervilla – Néstor Restivo – Fernanda Nicolini – Emanuel Respighi – Germán Alemanni – Pablo Roesler – Claudia Regina Martínez – Karina Niebla – – Kike Ferrari – Hugo Muleiro – Ignacio Genovart – Irene Haimovichi – Matías Vignau – Alberto López Girondo – Pedro Lanteri – Carlos Brigo – Gabriel Plaza – Milcíades Peña – Úrsula Asta – Juan Strasnoy – Ricardo Luis Mosso – Dardo Castro – Horario Rovelli – Juan José Salinas – Daniel Casas – María Victoria Da Costa – Alejandro Cánepa – Damián Loreti – Werner Pertot – Ana Boitman – Néstor Piccone – Tri Heredia – Mónica Hasemberg – Fernando Aguinaga – Enrique Masllorens – Daniel Escribano – Juan Manuel Lazzarino Marcos – Sebastían Díaz – Julián Bruschtein – Daniel Vides – Diego Igal – Diego Martínez – María Clara Albisu – Adrián Figueroa Díaz – Fernando Pedernera – Gustavo Soca – Luciano Sáliche – Mauricio Baratucci – Alejandro Puertas – Lorena Tapia Garzón – Sandra Commisso – Micaela Papatino – Marcelo Cena – Juliana Ricaldoni – Fernando Faia – José Ricardo Mosle – Penélope Moro – Pilar Wolffelt – Alejandro Lipszyc – Juan Pablo Csipka – Laura Carpinetti – Emilio Ruchansky – Gustavo Sánchez – Alfredo Simón – María Eugenia Cerutti – Ana Laura Mársico – Sandra Cartasso – Ernesto Lamas – – Adolfo Rocasalbas – Nicolás Marsico – Ximena Tordini – Ariel Solito – María Victoria Rodríguez Ojeda – Andrea Delfino – Fernando Tebele – Lorena Retegui – Luciano Zaffiro – Alejandro Marinelli – Hernán Sartori – Irina Sternik – Stella Calloni – Mónica López Ocon – Pablo Tiburzi – Silvina Oranges – Martín Suárez – Alejandro Delgado Morales – Juan Pablo Piscetta – Farach Cabral – Daniel Bello – Laura Cukierman – Marcelo Cena – Emiliano Russo – Randy Stagnaro – Silvana Zuppiroli – Héctor Tedesco – Julián Casas – Marcelo Manuele – Horacio Paone – María Núñez – Liliana Samuel – Alberto Elizalde Leal – Damián Baccari – Lisandro Casas – Daniel Iglesias – Daniel Guiñazú – Diana Futman – Milena Garzon – Gabriela Borgna – Rubén Pereyra – Héctor Sánchez – Elena Ravelli – Guillermo Martínez – Eduardo Duschatzky – Adriana Bruno – María Aguirre – María Susana Pereira – Gladys Esther Airali – Mariana Sidoti – Nelson Cardoso – Gerardo Halpern – Florencia Brescia – Adrián Negro – Julieta Saavedra – Gabriel Diego Lerman – Milca Cuberli – Myriam Pelazas – Alejandro Barrios – Andrea Sol Cialdella – Fernando Piana – Ana Lía Rey – Ricardo Terriles – Eliana Verón – Julio Alonso – José Salvador Cárcamo – Ianina Lois – Sebastián Ackerman – María Rosa Gómez – David Nicolás Barresi – Guillermo Wulff – Violeta Burkart Noe – Mariana Baranchuk – Giselle Bordoy – Diego Rossi – Gabriela Samela – José Cal Mora – Regina Scorza – Clarisa Veiga – Josefina De Mattei – Diego Rosemberg – Ayelén Shazmín Alvarez – Juan José Isella – Adriana Romero – Sergio Walter Salinas Porto – Alejandro Cruz – Susana Beatriz Martínez – Tamara Smerling – Ariel Maciel – Susana Pelayes – Soledad Girardi – Florencia Basso – Guillermo Chamorro – Matías Salgado – Elisa Marta Giordano – Delia Piña – Julia Isabel Quiroga – Miguel Di Spalatro – Carla Perelló – Evangelina Bucari – Paula Cata – Rubén Antonio Digilio – Cecilia Nauto – Claudia Magdalena Smaliroff – Silvana Colombo – Juana Lo Duca – Mauricio Kravetz – Natacha Sandoval – Esther Galina – Parcial Calicchio – Gabriela Bersier – Rolando Andrade – Virginia Mileto – Alejandra Benaglia – Fabiana García – Gabriel Rocca – Ema Rosa Sapone – Celeste Gomez – Cecilia Diaz – Patricia Granado – Sergio Lanzafame – Hugo Oscar Delgado – Martín Piqué – María Sofía Maschio – Victoria Natalia Talavera – Mariana Belén Goncebat – Nadia Lucero – María Rosa Pomacusi Urquizu – Denise Altieri – Marcelo Duhalde – Emiliano Fessia – Letizia Raggiotti – Silvia Valerga – Carlos Lavarello – Luis Angió – Larry Levy – Vanessa Mercado – Laura Haimovichi – Gladis Sepulveda – Marìa Cecilia Ichazo – Susana Scandali – Sara Liliana Waitman – Ignacio Campos – Shirley Gretel Roberts – Alcira Garido – Pablo Iván Lomsacov – Silvia Emilia Martínez – Leandro Galassi – Eduardo Narvaez – Marcelo Daniel Florentin – Sofía Ahumada – Lenny Cáceres – María Cristina Vega – Federico Anzardi – Gonzalo Teruel – Macarena Maristany – Vivian Elem – Marcos Alberto Saal – Emilia López Celano – Gabriel Marcelo Wainstein – Soledad Quadri – Javier Cantarini – Silvana Avila – María Eugenia Marengo – Jorge Deboli – María Soledad Ceballos – Carlos Alberto Martín – Adriana Rivarosa – Liliana Escliar – Leandro Félix Rueda – Alba Menéndez – Pablo Gorlero – Mario Xiques – Malena Haboba – Pilar Domínguez – Graciela Gonano – Néstor Ponce – Eliana Valci – Guillermo Bovo – Patricia Blanco – José Miguel Belza – Augusto Venturo – María Fernanda Alvarado – Gisela Patricia Marega – Katherina Cuello Miranda – Susana Dado – Pablo Seoane – Elizabeth Giménez Molinas – Ana Lucía Aguirre – Hugo Soria – Ángel Enrique Sayago – Ramón Burgos – Ana M. Vara – Luisina Colombo – Daniela Monje – Alejandra García Vargas – Leandro González – Aixa Boeykens – Elba Andrea Pedernera – Daniela Fariña – Gisel Carranza – Paloma García Baca – Fernando Tornau – Bruno Martínez – Marcos Delgado – Gastón Guerreros – Santiago Staiger – Federico Tártara – Rodrigo Franco – Cecilia Volken – Miguel Ángel Facenta – Jorge Duperré – Alejandro Duchini – Juan Carlos Dorta – Arianna Peresson – Renata Eva Stella – Esteban Madrussan – Samantha Plaza Monroy – Mariel Ríos – Daniel Eduardo Castaño Codebó – Ignacio Murúa – Darío Ventura – Maira Lucia Haunau – Gustavo Boxler – Luis Gonzalo Figueroa – Santiago Giordano – Gonzalo Martínez – Azul Tejada – Ezequiel Dolber – Ricardo Romsn – José Francisco Caballero – María Candelaria Lagos – Nicolás La Rocca – Laura Dalto – Dario Bursztyn – Diego Sampayo – Alejandra Fabiana Peña – Marcelo Leonardo Ochoa – Paloma Columba – Sebastián Grandi – María Valeria Mustoni – Néstor Fabián Borro – Lorena Lucca – Martín Javier Arena – Jorge Adrián Rodríguez – Leandro Teysseire – Karina Micheletto – Rocío Anahi Sánchez Medina – Lucía Magdalena Falcón – Juan Rubinacci – Selena Martínez – Facundo Martínez – Siñvina Asprea – Pati Adrian Franco – Luis Murillo – Guido Piotrkowski – Matilde Suárez – Cecilia Vázquez – Mariana Berger – Gaspar Tomino – Aldana Somoza – Osvaldo Bonino – Paula Preves – Julio Boccalatte – Eva Marabotto – Hugo Sánchez – Carlos Catrileo – Vera Lauckner – Laura Gabriela Pomilio – Analia Obligado – Carla Sanhueza – Amparo Beraza – Roxana Sandá – Ignacio Sagarna – Sebastián Peralta – Diana Lebed – Fernando Amílcar Samartino – Sabino Cabrera – Rodolfo Leonardo Vaca – Pablo Doudchitzky – Adrián Mauricio Rodríguez – Jorge Aníbal Cela – Ornella Alexandra Rapallini – Néstor Llidó – Gaston Fedeli – Leonardo Nieva – Pascual Belvedere – Rocío Bao – Jazmín Guzmán – Horacio Culaciatti – Mariana Migueles – Ruthfernández Cobo – Hernán Leonardo Villarreal – María Paz Ferrero Gómez – Alfredo Herms – Gonzalo Zanotti – Florencia Schnack – Marina López Dorigoni – Sergio Emmanuel Dalbessio – Mariano Nieto – Emanuel Antunez Clerc – Pablo Ovin – Javier Corbalan – Juan Martín Luzuriaga – Valeria Solarz – Paola Olari Ugrotte – Silvia Gamarra – Nahir Del Buey – Sergio Gustavo Poli – Giuliana Iglesias – Faustina Gil Soria – Gonzalo Gómiz – Favio Pirone – Carlos Alberto Sarraf – Néstor García – María Florencia Moyano – Marina Giacometti – Fernando Miguel Rodríguez – Marisa Mathot – Esteban Giachero – Ernesto José Zambrini – Noelia Vernengo – Sebastián Pani – Alejandro Iglesias – Antonio Gilabert – Vilma Sanz – Fernando Brovelli – Héctor Torres – Marina Inza – Gabriel Matera – Celina Harry – Matías Reynoso – Florencia Espinosa – Lila Alejandra Toto – Alfredo Migueles – Leonardo Castillo – Mara García – Jorge Horacio Acosta – Daniel Jatimliansky – Gabriela Suárez – Fernando Bianculli – Haedo Luis Lazzaro – Fernando Pailhe – Cristian Delicia – Guillermo Rodríguez Adami – Alejandro Araúz – Héctor Nacho Lacovara – Juan Pablo Paredes – Silvina Tettamanti Otamendi – Kaloian Santos – Jorge Ale Ricaldoni – Marcelo Cañete – Victoria López Perez – Ramón Alfredo Grimoldi – Ignacio Dillon – Mario Rentería – María Eugenia Fernández – Ada Carvajal Flores – Claudia Edit Romero – Carlos Rodríguez – Danilo Martínez – Jorge Miguel Revsin – Diego Santonovich – Mariana Fernández – Daniela Chueke – Raquel Rocchietti – Laura Hidalgo – Marina Rodríguez Felder – Mariano Hernán Introcaso – Haydee Ponzinibbio – Maximiliano Borches – Julio Pantoja – Marcos Novo – Monica Oliver – Diego Bersusky – Fernando Marino-Aguirre – Melisa Delgado Niglia – Silvina Alonso – Sebastián Arguello – Andrea Macedra – María Paula Grieco – Juan Fernández Lance – Jorge Pailhé – Juan José Marón – Gustavo Ronzano – Alejandro Gimeno – Guido De Paula – Julio Raúl Altuna – Roberto Raúl Baradel – Roberto Molli – Carina Burcatt – Fabián Scorpino – Humberto Cipolletta – Pablo Cerolini – Lorena Alfonso – Mario Del Carril – Javier Merlo – Daniela Gisbert – Facundo Rafael Iglesia Frezzini – Camila Commisso – Marcelo Bianco – Renata Padín – Mariela Delgado – Gustavo Ciancio – Tomas Ibarra – Marina Devita – Candela Pailhe – Diego Otondo – Sofía Moure Jorge – Oscar Córdoba Mascali – Constanza Pecetto – Teresita Perrone – María Valeria Furgiuele – Gisela Halier – Mónica Péndola – Mario Chaname Reynoso – Maitena Sanchez Cattaneo – Silvana Cinacchi – Federico Imas – Julieta Galera – Miriam Diaz – Natalia Ressia – Ana Maldonado – Héctor Lino Castro – Paloma García – Rocío De Irureta – María De Los Ángeles Perrone – Pablo Varela – Guillermo Méndez – Juan Pedro Luzuriaga – Pablo Ramón – Sebastián Diaz – Luis Alberto Camaño – María Gracia Perrone – Sandra Aguilar – Nicolás Migliavacca – Javier Perrone – Cintia Rogovsky – Maximiliano Emanuel Espejo – Eglantina García – Luciano Canet – Mayra Conti – Claudia Gerez – Maribel Pailhe – Facundo López – Silvana Sanchez – Adrian Vernengo – Hector Salerno – Nicolás Montalá – Hugo Gulman – Lucrecia Da Representaçao – Luisa Niglia – Alejandro Reynoso – Mercedes Pelozo – Nahuel Trasmonte – Juan Roberto Presta – Pablo Saulino – Daniel Castaño – Alberto Ballestero – Claudio Iacono – Facundo Santarossa – Patricia Amaolo – María Raquel Holway – Matías Fernando – Agustín Bontempo – Esteban Bekerman – Ernesto Mobili – Laureano Ciappa – Alejandro Claudio Arcuri – Edgardo Imas – Enrique Cesar Lobos – Mariana Rolleri – Camila Parodi – Ramiro José Viale – Sergio Isaza – Diego Spivacow – Soledad Vazquez – Guillermo Guerra – Ana Perciavalle – Sabino Quintar – Matias Baglietto – Laura Sosa – María Renée Pécora – Mauro Sierra Pino – Virginia Jáuregui – Ignacio Colo – Lucas Alascio – Jorge Gustabo Rios – Ezequiel González – Hugo Alberto Lencina – Victoria Laguzzi – Natalia Bernades – Milagros Alonso – Mirta Fernández – Sebastián Ochoa – Santiago Spaltro – Lucrecia Raimondi – Nelson Mallach – Santiago Cichero – Joaquín Robert – Carlos Andrés González – Javier Palma – Ernesto Torres – Nicolás Arturi – Pedro Irigoyen – Daniel Waisberg – Carlos Norryh – Gastón Sánchez – Clara Rojas – Favio Verona – María Conte – María Ripa Alsina – Daniela Ribolzi – Cecilia Karin Stipech – Ana María Bringas – Maxi Friggieri – María Milevicich – Lucía Capozzo – Laura Palumbo – Valeria Quinteros – Noelia Marone – Atilio Boron – Celina Hernández – María Laura Morales – María Consuelo Cabral – Agustín Emilio Ferrero – Gimena Luz Figueroa – Mario Boschi – Mónica Inés Parada – Daniel Fortuzzi – Ana María Gianella – Rene Alejandro Borda – Farid Simon – Mario Caputini – Luisa Barbosa – Mirta Celia Alvarez – Ayelén Césare – Pablo Difonti – Leonardo Villafañe – María Lucía Perrone – Pedro Germán Caballero – Jorge Búsico – Paula Luanco – Marta Burgos – Mónica Vidal – Alberto Félix Fernández – Natalia Fiori – Vivian Urfeig – María Zacco – Luz Canella Tsuji – Claudia Lorenzon – Gonzalo Calvelo – Susana Beatriz Delgado – María Victoria Hermosilla – Joel Esteban – Claudia Naom – Sabrina Vaccaro – Sergio Vaudagnotto – Natalia Rus – Marcela Ojeda – Agustín Colombo – Clara Sas – Ana Inés López Accotto – Ezequiel Orlando – Luciano Monteagudo Tejedor – Alfredo Omar Siucatti – Bernadino Ávila – Adriana Inés Todaro – Carmen Clausse – Tatiana Cusato – Marina Distefano – Silvia Salvatore – Ezequiel Bergonzi – Luciana Bertoia – Emilia Agostina Pioletti – Nicolás Rosales – Juan Pablo Russo – Jorge Vilas – Osvaldo Esteban Fanton – Florencia Ferioli – Inés Ramos – Luciana Mignoli – Mariano Santos Chamale – Claudio De Luca – Federico Navamuel – Sebastián Rodríguez Mora – Florencia Alamos – Luis Stocik – Noelia Pirsic – Pablo Kassabian – María Eugenia Ludueña – Marcela Isaías – María Zago – Sergio Gorostiaga – Guillermo Lepore – Micaela Risiglione Riva – Laura Esquivel Kozieniak – Santiago Blasi – Pablo Romano – Rocío Alterleib – Pablo Alonso – Dante Divoy – Liliana Luppino – Nicolás Stulberg – Javier Tucci – Walter Togneri – Agustina Larrea – Susi Maresca – Eugenia Vives – Jorge Brega – Ariel Pinus – María Freier – Fernando Di Paolo – Dora Becher – Cecilia Diwan – Romina De Luca – Luis Ramírez Avila – Julieta Ferreiro – Laura Gabriela Lescano – Pablo Díaz Marenghi – Alejandro Jose Victor Amdan – Daniel Bibiano – Gabriela Bondone – Matias Arena – Luis Paz – Hernán Ríos – Pablo Tomba – Mariana Araujo – Pablo Santiago – Gastón Carlos Sena – Andrea Lazaro – Ariel Raúl Bulsicco – Monica Ester Rubio – Luis Mustoni – Lucía Borello – Reynaldo Chávez Hidagua – Esteban Boxler – Lucía Nogara – Francisco Ferrara – Rocío Macarena Villanova – Hugo Fazio – Mario Ramos – Claudio Fiasché – Pablo Rodríguez – Tulio Anselmi – Cecilia Mercado – Roxana Martoccia – Pilar Di Salvo – Fernando Gómez Dossena – Alejandro Esteban Bidondo – Natalia Marino – Juan Pablo Mansilla – Oriana Molli – César Ignacio Catullo – Darío Ivnisky – Gustavo Ferradans – Cecilia Sainz – Alfredo Cortez – Milena Heinrich – Alfonso De Villalobos – Maite Urrestarazu – Anahí Samanta Gambino – María Eugenia Ruggeri – Sol Ailén Tobía – Miguel Ángel Bayon – Claudio Gómez – Juan Melgar – Victor «Mate» Lombardo – Mariano Nicolás Sicher – Marcela Meyer – Guadalupe Oliverio – Edgardo Miller – Mariana Collante – Roberto Parrottino – Carlos Aznarez – María Rivera – Juan Manuel Halasa – María Alvarez – Mercedes Cuello – Raúl Arcomano – Juan Manuel Zazzali – Fernanda Turrin – Jorge Belaunzaran – Javier Posse – Mariana Giorno – Pablo Ignacio Tomasello – Alicia Yolanda González – Roxana Rocchi – Enrique Esteban Mustoni – Laura Otero – Camila Bozzarelli – Yamil Giannazzo – Gerardo Choren – Laura Bitto – Emiliano Correia – José Alberto Ronzoni – Agustín Matías Piñán – Emilia Marián – Ezequiel Ganem – Fernando Massobrio – Guillermo Gorriz – Daniel Pessah – Pablo Ifantidis – Mariano Martín – Ricardo Tripoli – Alejandro Kaufman – Silvia Hernández – Matías Ball – Carlos Lamiral – Jorgelina Naveiro – Antonella Bernetti – Marcelo Ferman – Agustín Scarpelli – Cecilia Fumagalli – Florencia Romeo – Roi Waremkraut – Mariano Ramovecchi – Adriana Vaghi – Daniel Trifone – Natalia Arenas – Raúl Tolosa – Emanuel Flax – Matias Arrascoyta – Gabriela Figueroa – María Ester Laime – Daniel Gaguine – Javier Vogel – Santiago Fuertes – Corina González Tejedor – Claudio Rodríguez – Sergio Goya – Jorge Ferrer – Leonardo Piccone – Luis Horacio Melillo – Pablo Mauro – Sebastián Premici – Sonia Avalos – Diana Costanzo – Paula Geneux – Cecilia García – Silvana Avellaneda – Graciela Calabrese – Luciano González – Florencia Fossatti – Juan Manuel Moreno Parra – Gala Abramovich – Javier Berro – Pamela Maureira – Nora Leda Tortella – Eva Cabrera – David Strycharski – Matías Levin – Viviana Chayan – Ariel Basteiro – Myriam Perez – Miguel Angel Ratti – Albino Aguirre – Veronica Baez – Diego Ochoa – Ariel Alejandro Padovani – Rafael Arbues – Victoria Ojam – Marcelo Galeano – Rafael Calviño – Carlos Osvaldo Davis – Nora Chirom – Daniel Terreno – Martín Levicoy – Sadi Perez – Gabriela Lucero – Ana Celina Puebla – Graciela Marcet – Sandra Buso – Claudia Aubone – Fernanda Borcosque – Sofía Castro – Ivana Nielson – Gustavo Zandonadi – Félix Arnaldo – Virginia Poblet – Luis Bonatti – María Dolores Córdoba – Norma Velardita – Yelcy Talia Portillo – Nery Ferreira – Pedro Fernández Moujan – Bernardo Busso – Alba Soria – Ariadna Wdowiak – Ana Flores Sorroche – Alberto Archuvi – Sergio Víctor Perrone – Hernán Salcedo – Vilma Noce – Liliana Ortega – Francisco Caramello – Candela Botta – Rafael Santillan – Laura Andahazi Kasnya – Mario Xiques – Martín Cuevas – Enrique Otranto – Ariel Ernesto Velazquez – Karina Ocampo – Karina Noriega – Ernesto Rodríguez Larresse – Gustavo Villa Uria – Marta González – Cecilia Becaría – Inés Páez – Maximiliano Curcio – Renato Emilio Miari – María Emma Bianchi – Claudia Nora Kriado – Cristina Erbaro – Juan Sebastián Zamudio – Jazmín Tesone – María Paz Tibiletti – Liliana Fontan – Cynthia Otrera – Rodrigo Ruiz – Paula Hartiuk – Ivana Bianchi – Martina Delgado – Martín Pablo Barca – Agustín Lecchi – Silvina Molina – Alejandro Rodríguez Bodart – Gisela Romio – Claudio Omar Catania – Alejandro Damascos – Alejandro Damascos – Joaquín Rodríguez Freire – Carolina Blumenkranc – Andrea Carolina Varas – Ignacio Petunchi – Estefanía Santoro – Mariana Iturriza – Soledad López – Agustina Ramos – María Eugenia Suárez – Mario Cocchi – Virginia Soria – Flavio Rapisardi – Rodrigo Nuñez – Santiago Ballatore Nisenbaum – Fernando Taveira – Patricio Montalbetti – Federico Fahsbender – Daniel Cecchini – Andrea Bonzo – Constanza Viñas – Adrian Escandar – Patricio Murphy – Pablo Vázquez – Nahuel Diego Lag – Julio César Romero – Francisco Pintor – Victoria De Estrada – Pedro Moreno Polak – Sebastián Cazón – Fernando Faia – Elsa Edith Lucero – Claudio Rodríguez – Cristina Sille – Lucía Cholakian Herrera – Emilio Juan Lacko – Rita Piris – Victoria Irene Barco – Leticia Pomo – Carolina Silvestre – Nuria Natalia Olmos – Manuel Staffora – Mariana Paterlini – Lourdes Orellana Arias – Bernardita Gutierrez – Sofia Del Nido – Nancy Acosta – Ezequiel Taylor – Martína Mongelluzzo – Laura Soledad Melonio – Gustavo Bruzos – Tania Nasrallah – Fernando Gañete Blasco – Soledad Quiroga – María Belén Sosa – Ana Cacopardo – Mariano Campetella – Luz Coronel – Ariel Greco – Juan Ignacio Fagalde – Rodrigo Augusto Sans – Camila Sánchez – Lucía Aráoz De Cea – Roxana Arazi – Iván Gleizer – María Clara Olmos – Nicolás Hernández – Lucía Soledad Pérez – Manuel Pol – Mónica Tracey – Monics Beltran – Gabriela Navarra – María Florencia Piccinini – Mario Moldovan – Luciana Rabinovich – Deborah Gornitz – Flavia Camerucci – Valeria Natalia Acciardi – María Eugenia Barboza – María Gabriela Ensinck – Ricardo Goldberger – Lucio Decotto – Teresa Anselmi – Diego Sagardía – Gabriela Saidon – Mariano Randazzo – Andrea Mazzei – Paula Castello – Miguel M. Caamaño – Juan José Rojo – María Fernanda Guillot – Lilian Spezzamiglia – Macarena Ramirez – Antonio Riccobene – Veronica Benaim, – Mauricio Caminos – Karina Bianco – Giselle Leclercq – Ariel Stemphelet – Ramiro Speranza – Matias Graña – Marina Fontan – Matias Hernán Tomeo – Rodrigo Miranda – Nicolás Scipione – Maximiliano Moreno – Pedro Kasparas – Roberto Incocciati – Anabella Messina – Clarisa Pollacchi – Bárbara García Crespo – Gonzalo Krikorian – Federico Scarazzini – Carlos Alberto Zamudio – Christian Loschak – Gerardo Piantoni – Nadia Koziner – Leonardo Gentile – María Pensi – Marcos Salomón – Adriana Pedrolo – Victor Eduardo Calero – Gabriel Esteban González – Eugenia Mitchelstein – Francisco Arri – María José Tello – Luis Ricardo Sandoval – Ludmila Ferrer – Marta Vassallo – Priscila Pape – Marta Gordillo – Julieta Bouille – Marta Riskin – Guillermo Culell – Susana Alicia Márquez – Alejandro Caravario – Ivana Szerman – Martín Ulacia – Alicia Sotelo – Sandra Poliszuk – Rody Piraccini – Patricia Del Valle Cugat – Pablo Barrientos – Alejandro Rost – Francisco Eduardo Fernández Rodríguez – María Teresa Bernardi – Damian Didonato – Fabián Mauri – César Litvak – Josefina Edelstein – Hernán Viudes – Ines Hayes – Clara Isasmendi – Laura Couto – Miguel Tano Armaleo – Héctor Enrique Velázquez – Paola Ingrassia – Daniel Pichl – Celeste Gómez Wagner – Laura Rosenberg – Ricardo Teocrito – Nahuel Céspedes – Sergio Quatraro – Manuel Codegone – Pablo Kuperszmit – Eduardo Schellemberg – Matias Laflor – Mariano Codegone – Lucas Monteto – Florencia Oxilia – Julieta Lucero – Marcelo Aldecoa – Federico Fittipaldi – Victor Lisandro Formica – Pedro Crescia – Milagros Spangenberg – Sebastián Sansaro – Verónica Kodalle – Liliana Del Puerto – Sofía Sánchez – Raúl Victor Llaneza – Gilda Aida Meclazcke – Anibal Villa – Elizabeth Vernaci – Edith Caballero – Adrian Pablo Scolari – María Elena Neumayer – Mirta Mineo – Adriana J Bonanni – Anibal Fernando Becerra Artieda – Débora Glusberg – Armando Maturano – Eugenia Morea – José Luis Mendiara – Vanesa Devetach – Daniel Galizzi – Mirta Eguía – Horacio Lutzky – Waldemar Palavecino – Nora Falabella – Marcela Manacorda – Jorge Mones Ruiz – Lucia Poppa – Guido Molinari – Eduardo Mario Pérez – Ricardo Ruben Bonda – Emanuel Agustín Gimenez – María Elena Maximov – Martín Bravo – Pablo Omar Salguero – Darío Mendoza. (07-06-24).