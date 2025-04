Mauricio Macri y una advertencia a los libertarios: “A los que tenían precio ya los compraron, acá queda gente con valores”

Send an email

En medio de los cortocircuitos y negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) para alcanzar un acuerdo en territorio bonaerense, el exmandatario Mauricio Macri criticó a los integrantes del PRO que se pasaron a las filas libertarias: consideró que «tenían precio» y «ya los compraron». Además, aclaró que no se trató del «núcleo más importante de dirigentes valiosos».

«Lo que tenemos por delante es un acuerdo institucional. Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos desde el PRO y ellos tienen que poner lo mejor que tienen dentro de La Libertad Avanza. Me da la sensación de que todos los que tenían precio, ya los compraron», apuntó Macri contra aquellos dirigentes del partido amarillo que se pasaron a las filas libertarias.

Durante una actividad junto al intendente Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y el titular del PRO bonaerense Cristian Ritondo, el exmandatario sentenció: «Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores. Lo otro es un camino que nosotros no recomendamos, pero de golpe alguno de ellos cree que puede tener algún tipo de éxito. Yo no creo que sea el núcleo más importante de dirigentes valiosos que tiene este espacio».

«El Presidente trabaja con su entorno y a ese entorno le delegó la posibilidad de negociar acuerdos y sumar fuerzas. Con ese entorno es que habla semanalmente Cristian (Ritondo). Veremos cuál es el resultado. Lo importante para todos los bonaerenses es que nosotros tenemos una vocación absoluta de sumar para terminar con las ideas populistas que tanto daño han hecho. En nuestro caso, cuenten con que vamos a hacer lo imposible para darles una propuesta que les genere más entusiasmo», subrayó.

En esa línea, el referente del PRO se refirió a la posibilidad de concretar un acuerdo con LLA antes de que venza el plazo para la presentación de alianzas en la provincia de Buenos Aires, que será a mitad del próximo mes. «Si hay vocación y generosidad de las partes, el tiempo existe», aseveró.

«Lo importante es que pongamos un proyecto de país por arriba de todos los intereses particulares, esa es la gran diferencia ¿Discutimos un proyecto de país o un proyecto de poder? Si discutís un proyecto de poder no hay tiempo que te alcance y no vas a llegar a un acuerdo», argumentó.

En esa línea, el exmandatario pidió «poner las buenas ideas por delante de los intereses particulares de cada uno» para llegar a los acuerdos necesarios para «tirar todos juntos del carro del progreso que hace falta para que nos sigamos teniendo jubilados cobrando la mínima ni empleados que están bajo la línea de la pobreza».

«Creemos que hubo un acierto en el rumbo económico y por eso lo hemos apoyado sin condicionamientos, pero creemos que hay una oportunidad de mejora monumental en la implementación y el fortalecimiento institucional. Creemos que el bien a recuperar, que se perdió en la Argentina, es la confianza», puntualizó.

Las declaraciones de Macri se producen en las últimas semanas disponible para que se venza el tiempo de presentación de alianzas en la provincia de Buenos Aires, la cual deberá realizarse antes del próximo 14 de mayo. De esta manera, el expresidente buscó marcarle la cancha a los libertarios durante un encuentro que compartió con Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo, dos de los interlocutores con el gobierno de Javier Milei.

El pasado 10 de abril, Montenegro y Ritondo participaron en el Congreso de la Nación de una reunión que encabezó la titular de La Libertad Avanza a nivel nacional y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien asistió junto a Eduardo «Lule» Menem y Sebastián Pareja, armador nacional y bonaerense respectivamente.

Luego del cónclave que se realizó en el despacho de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, donde también estuvo presente el diputado nacional Diego Santilli, fuentes al tanto de las negociaciones con el partido amarillo indicaron a Clarín que «los acuerdos se están dando en los distritos de forma natural».

A pesar de los avances que existirían, desde la esfera libertaria aclararon que «la postura sigue siendo la misma: no se busca un acuerdo partidario formal con el PRO, pero sí se viene laburando en la misma dirección».

La reunión que se realizó en medio del paro general de la CGT no es la primera entre los dirigentes amarillos y los libertarios, pero la diferencia radicó en que Karina Milei quiso hacerla pública. De hecho, la encargada de compartir en sus redes sociales la fotografía fue la propia secretaria general de la Presidencia.

«Acompañando al viento de la historia y escuchando la demanda de los millones que nos votaron, seguimos trabajando para liberar la provincia de Buenos Aires, último reducto del maldito populismo», publicó Karina Milei a través de su cuenta de X.

Las frases de Macri prendieron como mecha en la interna de su propio partido y algunos, como el intendente de Tres de Febrero que dio el salto al oficialismo, recogieron el guante. «Si algo no tengo es precio», tuiteó Diego Valenzuela. (Clarín). (23-04-25).