Tres grandes juegan en la tarde noche del domingo por LA DORREGO

Entre hoy domingo y mañana se completará la 11ma. fecha del certamen de la Liga Profesional de AFA.

Este es el programa de partidos:

Hoy, domingo 31 de julio:

Platense vs. Barracas Central: 13.00 horas

Lanús vs. Aldosivi: 13.00 horas

Racing vs. Tigre: 15.30 horas (transmisión de LA DORREGO)

Patronato vs. Boca: 18.00 horas (transmisión de LA DORREGO)

River vs. Sarmiento: 20.30 horas (transmisión de LA DORREGO)

Mañana, lunes 1 de agosto:

Rosario Central vs. Central Córdoba (SdE): 19.00 horas

Defensa y Justicia vs. Arsenal: 19.00 horas

Colón (SF) vs. Independiente: 21.30 horas (31-07-22).