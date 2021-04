Tres de cada cinco votantes de JxC prefieren palomas para 2023

Por Susana Maidana (*)

Con libros bajo el brazo, varios dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) reaparecieron en la escena política en busca de posicionarse como líderes de la coalición opositora de cara a las elecciones legislativas, pero también con un ojo puesto en 2023. En este contexto, la consultora Clivajes dio a conocer una encuesta que entusiasma a las palomas: tres de cada cinco votantes de ese espacio votaría a una fórmula presidencial representada por referentes dialoguistas.

El sondeo, elaborado en base a 1.120 casos de todo el país, reveló que el electorado de JxC votaría en primer lugar a la fórmula Horacio Rodríguez Larreta – María Eugenia Vidal con un 57,2%, si las elecciones fueran hoy, por encima del binomio Mauricio Macri – Patricia Bullrich que logró acumular el 35,7%.

“El discurso de derecha, que intenta imponer el sector duro, no tiene tanta llegada al votante de JxC. La mayoría se sitúa en un ala más dialoguista y de centro derecha. Macri y Bullrich encaran una oposición que busca destruir más que construir. Por el contrario, Larreta no buscó nunca subirse a ese discurso combativo en este contexto de pandemia. No obstante, siempre marcó sus diferencias con el oficialismo”, analizó el director de la consultora, Esteban Regueira.

En diálogo con Letra P, el consultor también destacó la alianza que el jefe de Gobierno porteño supo construir con el presidente Alberto Fernández para intentar frenar el aumento de contagios de covid: “Larreta es un dirigente en gestión que logró coordinar las medidas con el gobierno nacional y supo ganar visibilidad nacional en el último año”.

“Larreta es un dirigente inteligente y sabe que adoptar una posición más combativa en este contexto le puede jugar en contra. En este sentido, no sorprende su posicionamiento en las encuestas. A lo largo de los meses, Larreta se transformó en el dirigente opositor con mejor imagen, mientras que Macri no puede revertir su alta imagen negativa”, agregó.

De hecho, los datos de la encuesta muestran que valoración positiva del alcalde porteño se mantiene en torno al 45%, mientras que Macri continúa siendo el dirigente político con mayor imagen negativa, con valores superiores al 57%.

Mientras Larreta continúa gestionando en pandemia y negociando con el Gobierno nuevas restricciones, Macri, Bullrich y Vidal se instalaron en la escena pública con sus libros en el año electoral.

El estudio se desarrolló entre el 8 y el 13 de abril, con un margen de error del 2,90% y un nivel de confianza del 95%. (16-04-21).

(*) Nota publicada en Letra P.