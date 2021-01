Tras 25 años, aparecieron trigos brotados en la región

Por Jorge Mendoza (*)

Tras una foto aparecida en el grupo “Infosudoeste”, vamos a intentar explicar el proceso de “brotado” de un trigo, producto de las intensas y repetidas lluvias ocurridas en la región del sudoeste bonaerense.

El brotado se produce cuando el trigo tiene una humedad de cosecha del 14% o muy parecida a la misma y una combinación de continuas y abundantes precipitaciones y días nublados con bajas temperaturas, desencadena que el bloqueo fisiológico que impide la germinación que se denomina “dormancia” se inactive y así se produce el brotado.

Esa germinación provoca procesos internos no deseados que modifican la aptitud panadera del cereal. Se puede observar a simple vista con la ruptura del “germen”, pero eso no es un indicativo de cuan importante es el deterioro. Durante el año 1996 se vio ese proceso, pero cuando la cosecha prácticamente no estaba iniciada en nuestra zona, por lo que el fenomeno de brotado fue muy importante y la comercialización de trigo practicamente se hizo según el análisis de Falling number en laboratorio. Este parámetro es un valor que varía entre 250 a 300 y que indican cuán afectado está el grano de trigo con el proceso de iniciación de la germinación. En valores inferiores a 200 que se dieron durante 1996, hicieron que los trigos no puedan ser comercializados para la fabricación de pan.

Esto también varía por cultivares. Recuerdo el trigo Poncho (Buck) por tener el grano más protegido por sus blumas y tener un valor intrínseco mucho más alto, prácticamente no se vio afectado en su aptitud y calidad panadera, así que era un trigo muy buscado en ese momento.

De todas maneras, durante esta campaña 2020-21 prácticamente no se vio este proceso, porque cuando se dieron las condiciones de abundantes lluvias, la cosecha estaba prácticamente finalizada, por lo cual este proceso solo se vio en lotes puntuales, pero seguramente aquel que se vio afectado lo estará sufriendo.

El recuerdo de aquel fenómeno tan importante de hace 25 años, regresó estos días como una curiosidad para algunos lotes de la zona. (12/1/21).

Ingeniero agrónomo, Matricula Profesional n° 23 – Ciabba. Nota y foto publicadas en Infosudoeste.