Se tensa la oposición: el radicalismo “ahora discute todo” pero “JxC no se va a romper”

A pocos días de la asunción de los legisladores electos el 14 de noviembre, referentes del radicalismo afirmaron que que “son lógicas” las tensiones que se están viviendo en el seno del bloque de la UCR de diputados nacionales por la inminente elección de sus autoridades. Aseguraron que “lo único que no se puede romper” es el interbloque de Juntos por el Cambio, aunque destacaron que el partido “está en el mejor momento” dentro de la coalición opositora y por eso va comenzar “a discutirlo todo”.

El diputado nacional del radicalismo porteño Emiliano Yacobitti aseguró este viernes a la agencia estatal Télam que “lo único que no se puede romper” es el interbloque de Juntos por el Cambio y anticipó que hasta el martes continuarán las conversaciones con los referentes del sector que lidera Mario Negri, para tratar de evitar la posibilidad de conformar un bloque propio.

“Trataremos de no hacerlo”, aseguró Yacobitti al ser consultado sobre los rumores que dieron cuenta de un posible alejamiento de ese espacio del bloque radical, tras fracasar ayer un primer intento de acercar posiciones entre referentes de Evolución Radical y los allegados al actual presidente de esa bancada, el cordobés Mario Negri.

Sin embargo, el legislador porteño aclaró: “Estamos tratando de no hacerlo pero necesitamos mostrar que escuchamos a la gente”, tras el resultado de las últimas elecciones legislativas.

“No son poroteos”

Previamente, y en declaraciones a A24, Yacobitti no descartó sin embargo por el momento que si el sector de Negri decide mantenerse con su posición, Evolución Radical podría conformar un bloque propio que contaría al menos con 20 diputados.

“No es una cuestión de poroteos sino que mostramos a la sociedad para apostar a un nuevo y mejor JXC”, al advertir que “necesitamos no concentrar las voces. Uno puede ser presidente del bloque y otro del interbloque”, graficó.

Se refirió de esta manera a la situación actual de Negri, que ocupa al mismo tiempo la presidente del bloque de la UCR y además la conducción del Interbloque de Juntos por el Cambio.

De todos modos, y ante una consulta sobre las consecuencias que podrían tener las tensiones en el bloque radical, el legislador insistió: “Acá lo único que no se puede romper es Juntos por el Cambio. Todos estamos haciendo fuerza para que JXC cambie”.

Discusiones “lógicas”

La vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), la dorreguense Alejandra Lordén, destacó por su parte que “como todo momento donde hay que decidir autoridades hay pujas y tensiones, pero no me parece que esté en peligro la unidad del radicalismo, son discusiones lógicas”.

En ese sentido recordó que “hay decisiones que tomar” sobre las autoridades en el Comité Nacional de la UCR porque finaliza el mandato del legislador Alfredo Cornejo como presidente del partido y el de ella misma en la vicepresidencia.

Lordén señaló, en declaraciones a AM 750, que “al revitalizarse el radicalismo empieza la discusión, hay un equilibrio. Antes no había sumisión, pero era un partido que no estaba parado como está hoy. A partir de hoy el radicalismo empieza a discutirlo todo”.

En ese sentido, la diputada sostuvo que el radicalismo “se empoderó” y está en el “mejor momento” dentro de JxC, en el país y especialmente en la provincia de Buenos Aires, y que por eso ya no pretenden “ser solo una coalición del Gobierno”. (DIB). (06-12-21).