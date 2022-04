Ruta 33: un muerto en choque múltiple entre varios camiones y una camioneta

Un accidente con muy graves consecuencias tuvo lugar sobre las 8 de la mañana a la altura del kilómetro 21 de la Ruta Nacional N° 33, involucrando a dos camiones que chocaron de frente, otros dos que no pudieron evitar embestirlos y una camioneta.

De acuerdo a lo publicado por el portal bahiense La Brújula 24, el saldo del siniestro vial es una persona fallecida (chofer de uno de los vehículos de carga) y algunas que quedaron atrapadas en los habitáculos de los vehículos.

El tránsito en el lugar está interrumpido porque quedó esparcido gran cantidad de cereal sobre el asfalto. Trabajan en el lugar ambulancias, Policía y bomberos.

Sebastián Sepúlveda, de Defensa Civil Bahía Blanca, confirmó que “además de la víctima fatal, hubo un solo herido que está siendo trasladado a un hospital. Sabemos que dos de los camiones chocaron de frente y eso desembocó en que otras unidades se vieran afectadas”.

“Se ve que el conductor del otro camión se quedó dormido y empezó a chocar al resto, a mi me agarró en la banquina, gracias a eso creo que me salvé. Me terminó impactando en el medio, a la altura del diferencial. Por suerte no sufrí ningún golpe”, dijo Claudio, uno de los conductores involucrados, aún conmocionado, quien venía desde General Pico a Bahía Blanca. (La Brújula 24). (25-04-22).