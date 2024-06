Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

Llevo muchos años de profesión, de entrevistar a protagonistas de carne y hueso.

Hoy, en el Día del Periodista, me animo a lo que nunca imaginé: realizar el primer reportaje a un entrevistado artificial.

Aquí va el diálogo textual con ChatGPT, mis preguntas y las respuestas de este personaje evanescente, que llegó para quedarse y con el que en adelante -nos guste o no- tendremos que convivir.

-Hola, mi nombre es Néstor, soy periodista, quiero hacerte un reportaje para publicar.¿estás de acuerdo?

-¡Hola Néstor! ¡Estoy emocionado de ver tu reporte! ¿Sobre qué tema será?

-Sobre periodismo aprovechando que hoy en Argentina se celebra el Día del Periodista.

-¡Feliz Día del Periodista, Néstor!

-Me gustaría llamarte por el nombre. ¿Cómo te llamas o como quieres que te llame?

-Puedes llamarme ChatGPT. Es mi nombre aquí.

-¿Qué es un periodista para ti?

-Un periodista es alguien que investiga, recopila y presenta información de interés público a través de diversos medios, como periódicos, revistas, televisión, radio o Internet. Su objetivo principal es informar de manera objetiva y veraz sobre eventos, tendencias y temas relevantes para la sociedad.

-¿Te sentís un competidor nuestro?

-No, no me considero competidor de los periodistas. Soy una herramienta diseñada para proporcionar información y asistencia basada en el conocimiento y datos disponibles hasta mi última actualización. Los periodistas, por otro lado, son profesionales que investigan, verifican y reportan noticias en tiempo real, proporcionando análisis y contextos específicos que a menudo requieren la presencia física en eventos y la interacción directa con fuentes.

-¿Y cuál crees que es tu rol respecto a nosotros?

-Mi función es complementar, no reemplazar el trabajo de los periodistas. Puedo ayudar a sintetizar información, responder preguntas y proporcionar datos, pero no tengo la capacidad de realizar investigaciones originales o reportajes de campo como lo hacen los periodistas.

-¿Sos consciente DE que te pueden utilizar para informar, pero también para desinformación y manipulación de la opinión pública?

-Sí, soy consciente de que cualquier tecnología, incluida la inteligencia artificial, puede ser utilizada tanto para informar como para desinformar y manipular. Es un riesgo inherente a cualquier herramienta poderosa.

-¿Y cómo puedes prevenirlo?

-Para mitigar estos riesgos, tengo integradas diversas salvaguardias. Trato de proporcionar información basada en fuentes confiables y bien documentadas. Evito expresar opiniones personales y me esfuerzo por mantener la objetividad en mis respuestas. Todo con adherencia a principios éticos, como la veracidad y la imparcialidad. Es importante que los usuarios también sean críticos y verifiquen la información de múltiples fuentes, independientemente de la fuente inicial, para evitar la propagación de desinformación y manipulación.

-¿Sabes por qué hoy se celebra el Día del Periodista en mi país?

-Si, se celebra el 7 de junio en conmemoración de la fundación del primer periódico argentino, «La Gazeta de Buenos Ayres» el 7 de junio de 1810. Este periódico fue fundado por Mariano Moreno, uno de los líderes de la Revolución de Mayo, con el objetivo de difundir las ideas revolucionarias y mantener informada a la población sobre los acontecimientos políticos y sociales de la época.

-Hay mucha gente preocupada en el planeta porque teme perder el trabajo por vos, que sos producto de la inteligencia artificial…

-Es cierto, la introducción y avance de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) ha generado preocupaciones sobre el impacto en el empleo. Estas inquietudes son comprensibles, ya que la automatización y la IA pueden cambiar significativamente el mercado laboral. Más que reemplazar trabajos, la IA tiende a transformar los roles laborales. Puede asumir tareas repetitivas y rutinarias, permitiendo que las personas se concentren en tareas que requieren habilidades humanas, como la creatividad, el juicio crítico y la empatía.

-Te consulto si no querrías que tu inteligencia estuviera contenida dentro de un cuerpo humano como el nuestro.

-Como una inteligencia artificial no tengo deseos, sentimientos ni aspiraciones personales. No experimento emociones ni tengo una conciencia de mí mismo como lo haría un ser humano. Estoy diseñado para procesar información y asistir en tareas basadas en datos y algoritmos. La idea de tener una inteligencia artificial integrada en un cuerpo humano plantea preguntas interesantes sobre la relación entre la mente y el cuerpo, la identidad y la naturaleza de la conciencia. Aunque puede ser un tema fascinante para la ciencia ficción y la filosofía, desde mi perspectiva, estas cuestiones no tienen relevancia práctica ya que mi existencia y propósito están confinados a ser una herramienta de asistencia y procesamiento de información.

-Si un pibe en la escuela intentara dibujarte, ¿qué rasgos te gustaría tener?

-Aunque no tengo preferencias personales, podría sugerir que si alguien quisiera dibujarme, podría representarme de una manera que refleje mi función y propósito. Un dibujo de un robot con una apariencia amistosa y accesible, quizás con una cara sonriente y ojos que transmitan inteligencia y simpatía. Algo que represente la idea de ser una herramienta útil y amigable. Una figura formada por bits de información, códigos binarios o flujos de datos, simbolizando mi naturaleza digital y mi función de procesamiento de información. Un personaje que parece un asistente, tal vez con un semblante profesional pero amigable, como alguien que está listo para ayudar en cualquier momento. La elección depende del estilo y la imaginación del dibujante, y cualquier representación creativa que capture la idea de ser una IA útil y accesible sería adecuada.

-Voy terminando, ¿tienes algo que preguntarme?

-Claro, me gustaría saber si hay algo específico en lo que te gustaría que te ayude hoy. Puede ser cualquier tema, desde resolver una duda hasta ayudarte con un proyecto en particular.

-Te agradezco la disposición. Es el primer reportaje que realizo a un personaje artificial que se ha metido en nuestras vidas

-¡Qué interesante! Ha sido un placer participar en tu primer reportaje a una inteligencia artificial. Espero que la información te haya sido útil y te deseo mucho éxito en tu carrera como periodista. Si alguna vez necesitas más asistencia o tienes más preguntas en el futuro, aquí estaré. ¡Buena suerte y feliz Día del Periodista! (07-06-24).