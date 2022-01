«¿Qué pensamos sobre el pago de la Deuda?» la agrupación Bases Dorrego fijó su posición

Este el comunicado que publicó en Facebook:

¿QUÉ PENSAMOS SOBRE EL PAGO DE LA DEUDA?

El gobierno argentino está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por una deuda de 45.000 millones de dólares, a pagar en corto plazo, que contrajo la anterior administración de Cambiemos.

Existen dos elementos fundamentales que permiten caracterizarlo como fraudulento:

En primer lugar, cuestionables declaraciones de los propios funcionarios del staff del FMI, el presidente norteamericano Trump presionó para que fuera otorgado con el objetivo de intentar la reelección de Macri; es decir con un fin esencialmente político.

Y en segundo lugar, luego de la contundente derrota del ex presidente en las PASO del 2019, dichos dólares fugaron del país en su totalidad, tanto al exterior por bancos en forma de divisas para irregularidades financieras, como en ventas desde el Gobierno a grandes empresas y gente con capital que derivó sin declarar.

De esta manera, se verificó una verdadera estafa a través de un préstamo enorme, que tuvo intencionalidad política y que se destinó a la fuga de capitales. Ambas cosas prohibidas por los estatutos de aquel organismo, pero que no fueron cuestionadas por el mismo.

Es por ello que desde nuestro partido decimos que, en lugar de pagar dicha deuda, el gobierno argentino debe pedir la investigación de la misma para determinar si es justo y correcto, o no, abonarla.

Pero no solo por eso insistimos con no ir a ningún acuerdo con el Fondo. Sino, además, porque dicha institución, manejada por los países poderosos y en especial los EEUU, utiliza esos acuerdos para beneficiar los intereses de los grandes sectores financieros y las multinacionales, perjudicando a las naciones mas débiles como la nuestra. Algo que, en la enorme crisis por la que venimos atravesando de una década a esta parte, sería terrible para el presente y futuro nacional; en especial para las mayorías populares hoy agobiadas por la pobreza, el desempleo y la inflación.

En conclusión, bien haría el gobierno del Frente de Todos de tomar nota, no solo de que el FMI nos quiere hacer pagar una estafa que promovió a conciencia. Sino también de lo que enseña la larga historia de nuestro país con los “acuerdos” con el Fondo y sus condicionamientos. Solo miseria, atraso y dependencia le han traído a la patria. (17-01-22).