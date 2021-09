¿Por qué no cubro la Liga (de Fútbol)?

Escrito por Severo Molina en Bola 8

Seguramente se habrán dado cuenta de que la página no está actualizada una vez iniciado el Torneo Oficial 2021. Pensaba no comunicar el por qué, pero sentí la obligación de hacerlo ante tantas preguntas y algunas conjeturas desafortunadas. Por el momento, BOLA 8 no cubrirá ninguna información sobre la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego (los clubes, en fin), ya que la institución decidió que para presenciar los eventos del domingo, la prensa debe pagar una entrada/acreditación, situación inédita en el mundo (perdonen la exageración). El motivo es “ayudar”, entre todos, a aliviar la situación económica para cubrir los gastos del domingo.

Si bien no es el hecho en sí de no pagar, molesta y desgana que se haya tomado esa determinación aun cuando por este medio hemos difundido información de la Liga, de los clubes y entrevistas, en algunos casos, de los propios dirigentes, sin intención de generarles un gasto económico y con el firme objetivo de informar a los lectores sobre lo que pasa en las instituciones.

Es decir, tomo esta determinación porque entiendo que no se valora todo el trabajo que se ha hecho durante estos años, inclusive en situación de pandemia (muchas entrevistas), sin haber tenido un sustento económico, dejando bien en claro que esa tampoco era mi intención.

A pesar de que algunos dirigentes consideran que la prensa local hace un “gran negocio” con el fútbol, quiero dejar en claro que BOLA 8 nunca lo vio así, sino que siempre actuó por la pasión que uno siente por este deporte. Y si así fuera, es (mucho) trabajo, demanda (mucho) tiempo y exige (mucha) dedicación, razones más que valederas para considerarlo como un “negocio”.

*Por la decisión de la Liga de Fútbol (inédita en la historia de la entidad y casi sin antecedentes en el resto del país) LA DORREGO decidió no informar acerca del actual torneo oficial. (19-09-21).