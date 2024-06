Por el Día del Padre, y con el clásico de la ciudad, la sexta fecha de la segunda rueda se disputará este lunes

Con motivo de la celebración del Día del Padre, y aprovechando el feriado nacional en conmemoración del Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, la sexta fecha de la segunda rueda de la Copa de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego se jugará mañana lunes 17 de junio, a partir de las 15.

Este es el programa de partidos:

Atlético Monte Hermoso vs. Progreso

Porteño vs. Suteryh

San Martin vs. SUPA

Independiente vs. Ferroviario

Libre: Villa Rosa

POSICIONES: Villa Rosa, 13 puntos; Atlético Monte Hermoso, 10; Suteryh, 9; Porteño y Ferroviario, 8; San Martín, SUPA y Suteryh, 3; Independiente, 0. (16-06-24).