Podrían eliminar el beneficio de «zona fría» en Dorrego y otros distritos bonaerenses

Más de 90 municipios y localidades de la provincia de Buenos Aires están en estado de alerta, luego del anuncio de que el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Ejecutivo de Javier Milei habilita al Gobierno nacional a eliminar la bonificación del gas para sus habitantes conocida como “zona fría”.

Estos distritos verían incrementada de manera importante la factura de ese servicio, bastante superior al resto, calculándose que el encarecimiento podría orillar entre el 40 y el 50 por ciento de los montos actuales.

En efecto, el artículo 318 inciso “m” de la iniciativa enviada el Congreso establece la posibilidad de “modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios”.

Precisamente, la “zona fría” se financia a través de un fondo de este tipo, nutrido con un adicional que pagan todos quienes reciben la factura por vivir en zonas donde deben hacer uso de la calefacción muchas horas del día y la noche.

Y aunque aún se desconoce cuánto deberán pagar, las proyecciones que surgen luego de la audiencia pública realizada el lunes señalan que una familia tipo podría pagar, en territorio bonaerense, facturas de $80.000 en los primeros meses del invierno, si se suma la quita de subsidios al aumento de la tarifa que tiene que habilitar el gobierno.

Si, además, se avanzara con la eliminación de la bonificación por zona fría (hoy rige para ciudades y localidades del centro hacia el sur de la Provincia), esas familias podrían pagar entre $ 100.000 y $ 120.000.

Al respecto, la senadora provincial Liliana Schwindt, aseguró a Enlineanoticias que “sería terrible. Hay que tener en cuenta que esto ni siquiera beneficia al Tesoro porque se financia con un aporte que individualmente es tan chico que la gente ni lo siente, pero a la vez es factible porque el gobierno de Milei desprecia el principio de solidad que rige esto”.

La olavarriense explicó que teme que quiten el beneficio “simplemente porque una cosa como esta es emblemática de lo que no quiere el gobierno nacional actual”.

Por su parte, el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de General Alvarado, Pablo Otamendi, planteó en la audiencia pública que no se elimine el régimen aplicado desde hace años en múltiples municipios del sudeste bonaerense.

En esa instancia de discusión, el concejal del bloque Bien Común de Coronel Rosales, Daniel Medina, aseguró: “Rosales tiene temperaturas que la unen más a la Patagonia que al resto de la Provincia. La ley de Zona Fría implicó un avance que el DNU no debe limitar. No hay que ser demagogo, la inflación provoca que deban actualizarse las tarifas para no desfinanciar el sistema pero buscar la imposición de un aumento que quiere triplicar la inflación interanual (que hoy ronda el 160%) es contrario a la Doctrina de la Corte Suprema de Justicia”, reclamando por los altos valores que muchos vecinos pagan para adquirir garrafas.

A su turno, el exdiputado Alejandro «Topo» Rodríguez, uno de los autores del proyecto, expresó a DIB que «sería una injusticia porque ese descuento no es un privilegio, sino una compensación parcial a los hogares y a las personas que viven en zonas con temperaturas más bajas que el promedio, obligados por el clima a un mayor consumo de gas», indicando que esa diferencia llega hasta un 94%.

Los descuentos por zona fría en el territorio bonaerense alcanzan a más de 1.200.000 usuarios, y el mayor porcentaje de rebajas, en torno al 50%, lo reciben jubilados, pensionados y trabajadores de menores ingresos.

Los municipios que cuentan con el beneficio son: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo G. Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pila, Pinamar, Puan, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino. (La Tecla Info). (11-01-24).