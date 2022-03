Películas y series de Netflix: los estrenos del mes de marzo de 2022

Comenzó marzo y Netflix incorpora nuevas producciones a su plataforma. Desde el martes 1 al jueves 31 de marzo de 2022, suma series, películas y documentales. ¿Cuáles son los estrenos y desde qué fecha estarán disponibles?

Dentro de los estrenos de marzo, Netflix traerá uno de los más esperados por los fanáticos y fanáticas de la plataforma: la segunda temporada de la serie «Bridgerton». También estará disponible «El proyecto Adam», la producción más reciente de Ryan Reynolds; y «Fin de semana en Croacia», película que marca el regreso a la pantalla grande de Leighton Meester. Conocé uno a uno los estrenos.

Películas de estreno en Netflix

*El Hombre Araña 3: 1 de marzo

*Dos contra el hielo (2 de marzo)

*Fin de semana en Croacia (3 de marzo)

*El proyecto Adam (11 de marzo)

*Downtown Abbey: La película (13 de marzo)

*Marilyn tiene ojos negros (15 de marzo)

*El rescate de Ruby (17 de marzo)

*Hasta que nos volvamos a encontrar (18 de marzo)

*Frutos del viento (18 de marzo)

*Midsommar (19 de marzo)

*Granizo (30 de marzo)

Series de estreno en Netflix

*Guardianes de la justicia (1 de marzo)

*Flash: Temporada 7 (3 de marzo)

*¿Sabes quién es? (4 de marzo)

*Queer Eye Alemania (9 de marzo)

*The Last Kingdom: Temporada 5 (9 de marzo)

*Supergirl: Temporada 6 (10 de marzo)

*La vida después de la muerte (11 de marzo)

*Érase una vez… pero ya no (11 de marzo)

*Bad Vegan (16 de marzo)

*Dale Gas (16 de marzo)

*Recursos Humanos (18 de marzo)

*Veinticinco, veintiuno (19 de marzo)

*¿Es pastel? (18 de marzo)

*Top Boy: Temporada 2 (18 de marzo)

*Las inclemencias del amor (20 de marzo)

*Bridgerton (25 de marzo)

Documentales y especiales

*El paraíso que sobrevive: Un legado familiar (3 de marzo)

*Los diarios de Andy Warhol: Miniserie (9 de marzo)

*3 tonelada$: Asalto al Banco Central do Brasil (16 de marzo) (05-03-22).