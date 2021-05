Nación anunció el llamado licitatorio para construir 70 viviendas en Monte Hermoso con el Procrear II

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, conducido por Jorge Ferraresi, sigue brindando soluciones habitacionales a través del Procrear II y ayer anunció el llamado para un Desarrollo Urbanístico de 70 viviendas, por un monto de 304 millones de pesos, que permitirán a más familias de Monte Hermoso tener su casa propia.

👉 Tras el anuncio, el intendente del balneario Enrique Alejandro Dichiara destacó que esta posibilidad concreta es producto de las gestiones iniciadas por Marcos Fernandez durante su Intendencia y que “seguimos traccionando fuertemente para propiciar soluciones de vivienda para los montehermoseños”.

👉 También se refirió al “trabajo y respuesta del Gobierno Nacional, en este caso a través Desarrollo Territorial y Hábitat que todas las semanas lanza nuevas licitaciones públicas, por lo que no quiero dejar de agradecer tanto a Jorge Ferraresi como al secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini por cumplir con la realización de los sueños y derechos de nuestros vecinos”.

👉 Durante el anuncio, Ferraresi afirmó que estas iniciativas “son el resultado del trabajo incansable de todo el Estado Nacional para garantizar el derecho a la vivienda y mejorar las condiciones de acceso al hábitat a todos los argentinos y argentinas”. “Queremos generar la certeza de que cada familia argentina pueda tener su vivienda propia con un cambio de paradigma, que no tenga que ver más con el sistema financiero sino con el trabajo, generando un derecho de clase social ascendente”.

🏘 El futuro Desarrollo Urbanístico estará ubicado en el predio del ex Barrio Bungalow.

🏘 Quienes acceden a una vivienda Procrear II pueden hacerlo a través de la fórmula Hog.Ar, una nueva modalidad de actualización crediticia que se basa en el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y tiene en cuenta la evolución de los salarios. (08-05-21).