Mesa de Café: quien gane una encuesta entre Silvio Canavesi y Alejandro Zorzano encabezará la lista del oficialismo

Y volvió la Mesa de Café a LA DORREGO y en “La radio esta servida”. Pablo Marcó y Carlos Madera Murgui protagonizaron el primer encuentro del 2021 en un nuevo ciclo del espacio periodístico socio-político de opinión en temas locales.

La pandemia, con todo lo que nos ha dejado, miserias, aturdimientos, mezquindades, pero también avance en la lucha contra el flagelo del coronavirus, fueron analizados por los periodistas, remarcando la irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos en especial, ya que se deben a un mensaje esperanzador y no lo contrario, en difundir opinión y críticas sin fundamento hacia un sistema de lucha que todos protagonizamos desde nuestro lugar. Lo duro del contexto, donde la muerte no discrimina, se clama por la comprensión y la empatía general, y no por posiciones ideológicas fuera de lugar que no suman.

A pocos días del cierre de listas para las elecciones PASO desmenuzaron ampliamente el panorama de los partidos a nivel local y la contienda inminente por la renovación de bancas en el Concejo Deliberante.

La figura del comerciante Alejandro Zorzano emerge como novedad al ingresar al ruedo político como postulante mas firme del oficialismo. Recordamos que Alejandro es hermano de Fabian Andrés, dos veces intendente municipal del distrito y activo soporte de peso para la llegada a las listas. El intendente Reyes sostiene como prioridad la postulación de Zorzano. Silvio Canavesi, tambien ex-concejal e integrante de ejecutivos en administraciones anteriores, esta vez en tándem con Juan Carlos Chalde, otro peso pesado de la UCR distrital, aparece como contendiente al apadrinado por el oficialismo. Habrá una encuesta, según se supo.

Carlos Blanco irá directamente a las PASO encabezando la lista de Protagonismo Radical. Blanco , también ex-concejal y dirigente radical por años, responde al sector de Gustavo Posse a nivel provincial y Carlos Oreste, el pringlense, en el armado seccional.

Completando el panorama, se mencionó lo poco que se sabe a nivel oficial del Partido Justicialista. Una figura preponderante de los peronistas dejó entrever la seguridad de la unidad en su opinión, desconociéndose otro movimiento a nivel institucional, aunque los rumores de la calle identifican un grupo opositor público a Barcelona que enfrentaría a la gente que se identifica con el exconcejal como referente indiscutido. Muchos temas pendientes para la próxima cita, como se sabe, los miércoles a las 10,05, en el único espacio exclusivo de opinión política en el aire lugareño. Podrán escuchar el audio en la parte superior de este post. (Fotos Facebook). (07-07-21).