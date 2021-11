Malestar en varios bahienses que se sienten estafados al no poder recuperar el dinero de las entradas por el recital fallido de Los Palmeras

Mucho malestar persiste en varios bahienses quienes tenían la ilusión de ver un show de Los Palmeras en la vecina ciudad, pero el espectáculo nunca se realizó y pretenden que les devuelvan el dinero.

El evento estaba programado para el pasado jueves 18 en la FISA, con un valor de $2500 la entrada, pero nunca se concretó.

“Fuimos hasta la FISA y cuando llegamos no había nada. Nunca nos enteramos que el show se había cancelado. El problema no fue ese, sino que nadie nos quiere devolver nuestro dinero de las entradas. Nos dijeron que se iba a reprogramar la fecha para abril del año que viene, pero muchos preferimos el reembolso de nuestro dinero y se negaron”, manifestó Sofía, una de las damnificadas, en Telefe Noticias.

También contó que en lugar donde vendían las entradas le dijeron que no podían hacer nada. “En el lugar donde vendían las entradas la señora que atendía nos dijo que no se podía hacer cargo y que no tenía nada que ver. A lo cual nuestra respuesta fue que sí porque recibió mi dinero en mano”, comentó.

A su vez, recibió ciertos comentarios en redes sociales de personas que habían recibido el dinero, pero ella sigue luchando que le reintegren el suyo.

“Recibí algunos comentarios en redes sociales que hubo personas a las que les pasó lo mismo, pero a la vez hay otros que dicen que el dinero ha sido devuelto. No hablé con ninguna de ellas de manera directa y la verdad que nunca tuve respuestas de los lugares donde preguntamos”, concluyó. (Telefe Bahía). (23-11-21).