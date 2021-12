Macarena Flores a Ecos de mi ciudad: «Es mi responsabilidad en el Concejo defender los derechos de los dorreguenses»

Por Pablo Javier Marcó

Macarena Flores jurará hoy jueves 9 como concejal por Todos. La sesión preparatoria se iniciará a las 19, con emisión de LA DORREGO. En diálogo con el semanario Ecos de mi ciudad, la joven, que tendrá la misma función que desempeñó su mamá, anticipó sus expectativas.

-¿Qué balance hacés de las elecciones del 14 de noviembre?

-Las elecciones del 14 considero que dieron un mensaje claro, equiparar el Concejo y un consejero escolar era a lo que aspirábamos previamente. Lamentablemente, a Florencia (Heim) no le alcanzó para ingresar, pero hubiese sido de muchísima importancia también el equilibrio en el consejo escolar. En cuanto a los concejales, lo logramos, y lo que pudimos notar en la gente previo al 14 y, obviamente, luego, con los resultados yo sabidos, es que el mensaje fue claro, el apoyo fue concreto y eso nos deja en un gran lugar para las próximas elecciones sin dudas.

– ¿Qué implica en lo personal ser concejala como lo fue tu mamá (Griselda Rodríguez)?

-Sin dudas que haber escuchado y compartido a mamá en ese periodo (que tuvo) como concejal, siendo su hija, viendo todo el esfuerzo que hacía para cumplir con todo me dio mucho orgullo, y al ahora estar en ese lugar, espero estar a la altura y no hacerla quedar mal, jaja.

– ¿Le pediste alguna sugerencia o concejo para el desarrollo de la tarea legislativa?

-Sí, por supuesto, y lo seguiré haciendo. Con mamá hablamos todo el tiempo de proyectos e ideas, incluso sin estar participando en política. Nos parecemos bastante en eso, siempre estamos hablando de qué se puede hacer. Por eso también mi participación en la ONG que ella preside junto a otros compañeros y compañeras, todos y todas podemos desde distintos espacios participar socialmente y ésta oportunidad de ser concejal la pienso aprovechar al máximo para intentar aportar ideas y proyectos.

-¿Qué expectativas tenés para la importante responsabilidad que vas a asumir?

-Primero asumir con el enorme compromiso y obligación de responderle a cada dorreguense. No es un speech o frase hecha, sin dudas nos han otorgado su confianza y la transformaré en compromiso, fuimos sinceros con cada vecino/a y no voy a quedarme con propuestas de campaña. Detrás de esta banca que voy a ocupar está el compromiso de muchos y muchas jóvenes que nos involucramos con el deseo de mejorar este distrito. Es mi responsabilidad en el Concejo defender los derechos de los dorreguenses y canalizar sus necesidades. Y junto conmigo sigue habiendo un gran equipo que piensa en un mejor Dorrego, con más oportunidades.

-¿Qué pensás aportarle a la función?

-Soy una persona responsable que creció sabiendo que siempre se puede hacer un poco más. No me gusta conformarme con que las cosas son así porque sí. Y desde el primer día que me involucré lo hice pensando en lo colectivo, jamás me va movilizar luchas o conquistas personales. Vivo de esta forma, me gusta involucrarme al 100% en todo lo que emprendo o con lo que me comprometo, y a la función pienso aportarle todas mis energías para llevarlo a cabo de la mejor forma.

– Cuando jures, ¿de quién te vas a acordar y por qué?

-Desde el 14 me imagino a mi abuela, sentada ahí, en primera fila, siempre acompañándome, estoy segura que estaría muy orgullosa, aunque me retaría por hacer tantas cosas. La extraño mucho. Mi familia es mi gran soporte siempre en todo lo que emprendo, y esta no es la excepción, mis hijos, mi pareja, mi hermana, mis papas, mis suegros, sin ellos no podría lograr nada, su apoyo y acompañamiento son fundamentales en mi vida. (09-12-21).