Lousteau lideró el voto radical contra el DNU y Milei le mandó a los trolls

El senador Martín Lousteau anunció su rechazo categórico al DNU y los libertarios desataron la furia tuitera en su contra. «Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla: el DNU es inconstitucional», dijo el presidente de la UCR.

Su pronunciamiento llegó horas después que el legislador votara contra la moción del jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, para aplazar el tratamiento del decreto y abordarlo dentro de 20 días. «Al fin se le cae la careta a Martín Lousteau y acepta que trabaja con el Kirchnerismo. No solo será recordado por la 125, sino también por oponerse a que el país se recupere y crezca», tipeó en X el diputado porteño Ramiro Marra.

Lousteau fue uno de los 41 senadores que se plegó al peronismo para que se tratara el DNU este jueves, luego de que fracasaran las intensas operaciones de la Casa Rosada para impedirlo. Su postura fue acompañada por la radical de Tierra del Fuego, Pablo Blanco, que resistió las presiones del empresario Nicky Caputo y de alguna manera también expresó su rechazo al DNU la abstención del bonaerense Maxi Abad.

También votó en contra el chubutense Edith Terenzi pero no está dentro del mismo bloque y responde a Nacho Torres. Los otros 12 legisladores acompañaron al oficialismo en su intento por declinar el debate.

Para el referente de Evolución, el decreto tiene más de 300 artículos y deroga más de 80 leyes. «Y no deberíamos tener más nada que discutir», sostuvo, y citó al extinto presidente Raúl Alfonsín: «En democracia, las formas son el fondo».

Bajo ese enfoque, Losuteau advirtió que «los que se llenan la boca hablando de Estado de derecho hoy miran para el costado», y calificó a Javier Milei como «un presidente que amedrenta, atemoriza, amenaza». «Los que avalan esta herramienta en el fondo están creando un monstruo», aseguró.

Con papeles y anotaciones sobre su banca, Lousteau repasó que «entre 1853 y 1989, hubo 30 DNU», que «desde julio del 89′ hasta el 94′ hubo 308» y «con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner hubo 318».

Asimismo fue lapidario cuando señaló que «el propio DNU no dice cuál es la necesidad y la urgencia en los considerandos» y reprochó que el oficialismo ni siquiera quiso tratar el contenido de su iniciativa a través de una «ley espejo».

Después de leer un fragmento del discurso de Alfonsín en la Constituyente del 94, donde destacaba que «este sistema de ideas resta fuerza al presidencialismo argentino», recuperó el testimonio de Juan Bautista Alberdi en Bases, en el pasaje que le dedica el ídolo de Milei a la Constitución de 1844 en Paraguay, cuyo texto habilitaba los DNU. «Era la constitución de la dictadura. Porque no importa que formalmente reconozca la división de poderes si después lo echa por tierra declarando que la autoridad del presidente es extraordinaria cuantas veces fuese preciso para conservar el orden (a juicio y consideración del presidente)», escribió el prócer argentino.

Finalmente, Lousteau apuntó directamente sobre la figura de Milei, con quien mantienen una tirra mutua y compiten como economistas que pertenence a distintas escuelas del pensamiento.

Así, lo tildó de «insensible ante los jubilados, las madres que tienen que cambiar a sus hijos de escuela, con los enfermos». Además, dijo que «es un presidente que miente» y que «no sabe lo que firma y ataca a su vicepresidenta». «Ataca a los que piensan distinto y, como dijo Martín Kohan, está poniendo de moda la crueldad», remarcó.

Por esa razón, Lousteau lo acusó de infundir temor. «A una persona así no hay que darle el decreto. Y ya sé, van a mandar las hordas», expresó, y concluyó: «Yo voto de acuerdo a mis convicciones. No voto por la moda. Cuando Cristina Kirchner sacó el 54 por ciento, no había que votarle todo. Cuando un presidente saca el 54 por ciento, sigo votando en función de lo que creo correcto. Creo que hay otra manera de hacer las cosas, que la que cree el Presidente no es la única y está causando un dolor excesivo». (La Política On Line). (15-03-24).