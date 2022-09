Lo que debemos saber sobre los torneos de ruletas más populares

Dentro de los muchos juegos que existen en los casinos, quizás el más popular de todos sea la ruleta. Tanto si te gusta jugar a la ruleta de forma presencial como en los casinos online, de seguro que te encantará saber un poco más sobre los torneos de ruleta disponibles y que son los más populares en todo el mundo. Así, te planificás con tiempo y podes participar en ellos.

Tips generales sobre los torneos de ruleta más populares

Antes de que te lances a jugar a los torneos de ruleta, hay algunas terminologías y reglas de juegos que tenes que saber para no perder en el intento. No importa dónde decidas jugar, si en Energy Casino o en cualquiera de los otros casinos en línea que existen en el país. Si no te sabes las reglas y cómo funciona la ruleta te va a costar mucho ser parte de los torneos que están disponibles.

Reglas de la ruleta general

El primer punto fundamental a la hora de jugar es que conozcas muy bien cuáles son las reglas de la ruleta en los casino en línea. Si bien existen muchos sistemas y estrategias a aplicar no tenes que olvidar en ningún momento que se trata de un juego de azar con lo que hay probabilidades tanto de perder como de ganar. Claro que si aplicas ciertas estrategias, las probabilidades de salir perdiendo disminuyen.

Los tipos de ruletas que existen en los casinos en línea son:

Ruleta americana

Ruleta francesa

Ruleta europea

La mayoría de ruletas cuentan con 37 números que van del 0 al número 36. Estos números se dividen en negro y rojo, menos el número 0. También te vas a encontrar con la categoría de pares, impares, una casilla que va desde determinado número a otro, etc. Todo ello te permite variar en el tipo de apuesta o estrategia que vayas a aplicar. Cuando llega el momento, colocas las fichas en las casillas a las que queres apostar y esperas a que el croupier haga girar la ruleta para ver el resultado final.

Cómo son los torneos de ruleta

Cada torneo de ruleta va a tener sus propias normas, con lo que es fundamental que antes de que empieces a jugar en él sepas cuáles son. Esto es porque puedes dar por hecho que se aplicará determinada fórmula o norma general y después resulta que no es así.

Lo mismo sucede con la estructura de la competencia. Los casinos, al ser los organizadores, tienen la libertad total de elegir cómo quieren que se lleve adelante el torneo en sí mismo.

En líneas generales, todos los torneos tienen el mismo objetivo: la apuesta de los jugadores contra las casas de apuestas, es decir que el gran reto para ellos es el ganarle al casino.

Duración de los torneos

Es otro de los puntos que debe determinar cada casino. Podes encontrarte con torneos que son de larga o de corta duración. Los que se denominan de corta duración suelen darse a lo largo de una semana y se juega a diario. Mientras que los torneos que son más largos, se desarrollan en un mes o más tiempo y puede ser que no se juegue todos los días sino algunos días a la semana. Además, en estos torneos que son más largos, existe la acumulación de ganancias en los jugadores.

Cuidado porque puede ser que te encuentres que el casino decida hacer rondas clasificatorias y que únicamente los que están en los primeros puestos pasen a las rondas finales. Eso lo vas a ver siempre en la tabla de líderes que aparece en la página del torneo si así lo quiere exponer el casino que lo organiza.

Variación en el tipo de apuestas

Una de las reglas más usuales que te vas a encontrar en los torneos de ruletas es el hecho de hacer una variedad de tipos de apuestas. Esto quiere decir que no se suele permitir que el jugador siempre apueste por ejemplo a rojo o negro. Sino que tiene que variar apostando a otras casillas o categorías para que le sea válida.

Un tip bastante interesante es que durante las rondas, revises la cantidad de fichas que apuestan el resto de jugadores. Así te vas a dar cuenta de si podes estar en los primeros puestos o no porque lógicamente si apuestas poco, ganarás poco y otros que apuesten más pueden estar por delante en la clasificación.

¿Dónde se encuentran los torneos de ruleta más importantes?

La gran mayoría de casinos en línea tiene su propio torneo de ruleta. Es tan sencillo como ingresar en su página web y verificar en el apartado de ruleta cuál es el torneo que se encuentra disponible en la actualidad.

Por supuesto que en las casas de apuestas y casinos más populares de todo el mundo es donde se realizan más torneos por la cantidad de jugadores que hay disponibles. Así que solo se trata de que entres en tu casa de apuestas favorita y vayas al apartado de ruleta para jugar a alguno de estos torneos. (14-09-22).