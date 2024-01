Lerda, pero en ascenso, la pesca variada en Marisol / Nota de Weekend

En Marisol el mar se conjuga con el río, se entrelazan bosques y dunas formando un escenario único e ideal para disfrutar en familia y conectarse con todos los sentidos. Ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, a 110 km de la ciudad cabecera, Coronel Dorrego, y a 22 km de la localidad de Oriente, frente al Mar Argentino y próxima a la desembocadura del río Quequén Salado, este balneario es uno de los más visitados por los pescadores de la región.

Se accede por la Ruta Nacional Nº 3, hasta el Km 531, donde se debe desviar hacia la ruta provincial Nº 108 que llega hasta Oriente, y desde esta localidad se transita 22 km hacia la costa por camino consolidado. Hasta allí se acercó, el pasado sábado, Omar Calafate, colega de Pasión por la Pesca de Tres Arroyos, quien en radio, redes y tv mantiene actualizado a sus seguidores del presente en las playas del partido, pero también, de balnearios vecinos como Marisol o Monte Hermoso. El popular “Califa” nos hablaba de una temporada rara, de poca respuesta de los peces, muy parecida a la vivida en el 2010. El clima no ayuda, no se dan 2 o 3 días de viento norte que favorezca al pescador y arrime la variada.

A pesar de ello, nos decía Omar que en los últimos diez días la pesca mejoró mucho y se empezó a dar buena cantidad de capturas de variada en las cercanías al pueblo, a diferencia de semanas anteriores donde el buen pique estaba focalizado en las inmediaciones al barco hundido, un pesquero que se advierte a 25 km de Marisol, más cerca de Monte Hermoso.

Calafate junto a amigos estuvo recorriendo desde el kilómetro 4 al 7, obteniendo muy buenos resultados. Salieron muchas corvinas rubias, chuchos que en su mayoría eran chicos, de 1 a 2 kilos, con alguna grata sorpresa, todos devueltos al agua. Además, pescadillas y el resto de la variada que se fue entreverando. Tras varias semanas de escasas capturas en esa parte del balneario, la faena en las últimas jornadas fue mucho mejor.

La novedad de las últimas horas pasa por la aparición de los bacotines en la zona, escualos que oscilan los 10 a 20 kilos y que no es usual pescarlos todos los años. Nos comentaba Calafate que no es una pesca difícil, con mismos equipos más reforzados es posible dar con ellos, con un tiro tradicional, como pescando variada en la canaleta los podemos tentar. Recomienda aparejos armados en nylon 120 mm, aunque algunos usan acero y rematan la línea en un anzuelo 6/0 a 7/0, ya que los encarnes no son voluminosos, con un medio magrú chico y un filet de lisa alcanza. La lucha es frenética, el animal vende cara su derrota y demanda un buen tiempo de pelea hasta que está en arena firme, se saca las fotos y se devuelve como corresponde.

Los asiduos del lugar tienen una gran diversidad de pesqueros muy conocidos. Tomando como referencia el parador en la zona de baños de la villa, recorriendo la playa hacia la derecha se encuentra, a unos 2000 m, el Molino, a 5 km el Médano, a 12 km la Empalizada y a 22 km, el arroyo De los Gauchos, todos antes del ya mencionado barco hundido. A 2000 m de la villa, a la izquierda, se ubica la desembocadura del Quequén Salado. Río arriba, unos 4000 metros más adelante, encontramos el punto denominado La Tregua. Luego advertiremos la Cueva del Tigre, un pesquero de pejerreyes y, por, sobre todo, de lisas. En fin, muchas alternativas para conocer en esta playa.

Marisol deslumbró a Maradona en los ́90, cuando eligió Oriente para vacacionar y hasta para prepararse para un Mundial. Hoy, tres décadas después, sigue enamorando a los que lo visitan, quienes encuentran buena pesca y tranquilidad como en pocos sitios de la costa bonaerense podemos descubrir. (Fuente y foto: Weekend).