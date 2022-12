«Las Trillizas de Oro» celebraron un nuevo aniversario

Por Gustavo Blázquez/ Prensa MCD

El intendente Raúl Reyes presidió esta mañana el acto celebratorio de los 131 años de las localidades de San Román, Aparicio e Irene que tuvo desarrollo frente a la Escuela y el Jardín de Infantes de San Román con la presencia de vecinos de las tres comunidades y autoridades del distrito.

Luego de la entonación del Himno Nacional habló la docente, Norma Oviedo y posteriormente dirigió un mensaje el jefe comunal quien inició su alocución mencionando: «Es un gusto enorme poder estar en un nuevo aniversario de las Trillizas de Oro, como se las conoce y también es una alegría enorme, ver que cada una de ellas puede ir de a poco, no solo manteniéndose, creo que todas van mejorando. Es indudable que la aparición del tren generó el crecimiento el impulso de estas localidades pero también con posterioridad la construcción de establecimientos educativos, que empezó a darle una solución que todos esperaban y que además posibilitó que muchos se quedaran en estos lugares. Por eso quiero reconocer especialmente a todos los docentes que diariamente hacen el esfuerzo de venir a estas localidades, porque en su gran mayoría no residen en ellas; pero siempre están y eso nos da la tranquilidad de saber que estas comunidades no se va a apagar nunca. Eso lo quiero reconocer; y por eso el esfuerzo que hacemos desde el estado municipal para hacer las obras en las escuelas, como en ésta que hace poquito inauguramos un salón de usos múltiples que le da mayores posibilidades al establecimiento y me comentaba la jefa distrital que esta escuela de San Román ha sido elegida y el año que viene va a ser de jornada completa; así que junto al Consejo Escolar estamos trabajando para que así sea. Y también, además del tren y de las escuelas; algunas instituciones, y en esto los clubes han tenido también un rol magnífico, preponderante y que nuclean a toda la comunidad y en ésta por ejemplo, se hace anualmente una celebración que la lleva adelante el Centro Social Valenciano -muchos de sus integrantes están aquí- y tenemos la suerte de poder ver ya cómo sus hijos, sus nietos, y amigos en algunos casos empiezan a colaborar para que esa fiesta y la que hace Irene, por ejemplo o las que se hacen en Aparicio, también ayuden a que estas comunidades sigan teniendo vida, porque acá hay calidad de vida, y eso es innegable. En Irene por ejemplo hubo expositores, artesanos y hoy hacen una fiesta.»

«Todas estas comunidades tienen mucha historia y por eso el compromiso de seguir manteniendo la mejor educación que podamos, las mejores escuelas que podamos, mantener las instituciones, acercar servicios de salud y trabajar todos juntos, la comunidad, los dirigentes, el estado municipal, para que sigan cumpliendo muchos años y verlas cada día más lindas a las trillizas de oro» Culminó diciendo Raúl Reyes.

Seguidamente, alumnos y docentes del Jardín de Infantes Nº907 de San Román, bailaron el Gato de la Calesita; luego, en cumplimiento de la Ordenanza que dispone nominación a las calles de San Román, se descubrió el nomenclador en la intersección de las calles Los Aromos y Los Inmigrantes. El muy emotivo momento estuvo a cargo del vecino Osvaldo Poggio, el niño Benjamín González, la vecina Susana Tiradani, el intendente Raúl Reyes y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Alejandro Zorzano.

Los alumnos del Jardín de Infantes entregaron al intendente Reyes y a representantes de las localidades de Aparicio e Irene, frascos con dulce de leche preparado en el establecimiento en el curso de la una clase especial donde aprendieron el orígen de la tradicional golosina de los argentinos. Los asistentes visitaron luego una muestra que a propósito de los nomencladores inaugurados en calles de la localidad, prepararon docentes y alumnos en el patio de la Escuela.

Para finalizar se compartió un ágape en dependencias del Centro Social Valenciano. (02-12-22).