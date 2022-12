(Con video) Qatar, fútbol, Mediterráneo, refugiados…

Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

Descartado, Ghana y España no se cruzarán en cuartos de final, alivio para la familia Willians, que de ingles solo tiene el apellido porque son oriundos del Africa profunda y empobrecida.

Los hermanos Iñaqui y Nico no estarán obligados a patear en arcos distintos en Qatar. Sus padres Felix y María que viven en Ghana, tampoco tendrán que dividir el corazón en partes iguales, mitad España, donde juega Nico, mitad seleccionado de Ghana, el equipo de Iñaqui que hoy se despidió del mundial.

Bajo las luces y el oro negro de Qatar, en lujos estadios construidos por inmigrantes de poca paga y mucha muerte aunque la FiFA. lo relativice, los hermanos Willians estuvieron ahí cerca de enfrentarse.

Nico e Iñaqui juegan y deslumbran en el Athletic de Bilbao. Nico decidió calzar la camiseta de la selección de España. A Willian le tiró la patria chica y jugó para el país de su sangre.

La historia de ellos y su madre es una de las tantas tragedias de refugiados africanos hambrientos que suben a barcazas de mala muerte para cruzar el Mediterráneo por trabajo y comida en la costa europea. La de ellos fue una historia de final feliz, llegaron sanos y salvos a tierra española, los acogieron, crecieron y hoy se ganan la vida y viven sin sobresaltos en el club Vasco.

Pero no hay semana sin que se avisten en el Mediterráneo barcazas desbordadas de inmigrantes. Buena parte naufragan, se hunden, vidas y desesperanzas que se van a pique al fondo del mar.

Bien dice Serrat en este clip que comparto que el Mediterráneo que inmortalizó en su canción emblema, queda muy lejos del que es hoy, donde tantos seres humanos dejan la vida… (02-12-22).