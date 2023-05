Las Efemérides de hoy, 12 de Mayo

● 1820. En la ciudad italiana de Florencia nace Florence Nightingale. La enfermera birtánica está considerada la precursora de la enfermería moderna. Estuvo en la guerra de Crimea y a su regreso a Londres creó una escuela de enfemería que fue modelo para la profesionalización de las enfermeras. Su labor inspiró la creación de la Cruz Roja. Falleció en 1910 y la fecha de su nacimiento se recuerda como Día Internacional de la Enfermería.

● 1907. Katharine Hepburn, una de las estrellas más importantes de Hollywood, nace en Connecticut. Creció en una familia progresista y tuvo una carrera de más de sesenta años. Ningún otro actor o actriz logró, como ella, ganar cuatro Oscars, dos de ellos consecutivos. Recibió la estatuilla por Morning Glory, Adivina quién viene a cenar, El león en invierno y En la laguna dorada. Protagonizó una intensa historia de amor con Spencer Tracy. Su filmografía incluye, entre otros títulos, La costilla de Adán, La reina africana, De repente, el último verano y Largo viaje hacia la noche. Murió en 2003, a los 96 años.

● 1928. Burt Bacharach, uno de los más laureados compositores de música popular de los Estados Unidos, nace en Kansas City. Algunas de sus canciones fueron versionadas por los Beatles y los Carpenter. Se llevó tres veces el Oscar: por la banda sonora y la canción de Butch Cassidy y Sundance Kid, y por la canción de Arthur.

● 1937. Nace el comediante George Carlin, uno de los más ácidos en la escena del stand up norteamericano. Se hizo conocido por su humor corrosivo, cargado de fuertes críticas a las instituciones. Símbolo de la contracultura, falleció por problemas cardíacos en 2008.

● 1947. Culmina el cuarto Censo Nacional. Habían pasado 33 años desde el anterior, en 1914. Del 19 al 21 de abril se censaron Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la Antártida y una estimación de las Malvinas. El relevamiento del resto del país se hizo del 10 al 12 de mayo. En la Argentina del primer gobierno peronista había 15.803.827 habitantes y 3.487.182 viviendas.

● 1949. Termina la primera gran crisis de la Guerra Fría: el bloqueo de Berlín. En junio de 1948, la Unión Soviética dispone un bloqueo terrestre a las zonas controladas por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Moscú fundamenta la decisión en la inminente entrada en vigor del marco alemán, la nueva moneda, que reemplaza al marco imperial. Británicos y norteamericanos organizan un puente aéreo para abastecer a la zona oeste de la ciudad. Stalin no puede impedir el abastecimiento de Berlín Occidental. La situación se extiende durante casi once meses, con aviones que arrojan cajas de comida, y es el propio Stalin el que levanta el bloqueo, ante el éxito de un puente aéreo que la propaganda soviética no puede contrarrestar. Poco más tarde se consuma la división en dos países: Alemania Federal y Alemania Democrática.

● 1986. Fallece Alicia Moreau de Justo a los 100 años. Había nacido el 11 de octubre de 1885 en Londres. Llegó con cuatro años a la Argentina. Se recibió de médica y comenzó a militar en el feminismo y el Partido Socialista, con cuyo fundador y líder, Juan B. Justo, se casó en 1922. Tuvieron tres hijos y enviudó en 1928. Militó por el voto de la mujer y se enfrentó al peronismo. Se quedó en el Partido Socialista Argentino junto a Alfredo Palacios tras el cisma interno, mientras Américo Ghioldi lideraba el Partido Socialista Democrático. Fue una de las fundadoras de la APDH, y la UBA la eligió «Médica del Siglo».

● 1995. A los 76 años muere una gloria del fútbol argentino: Adolfo Pedernera. Integró la célebre delantera de River conocida como La Máquina. Tras la huelga de futbolistas de 1948, emigró a Millonarios de Colombia. Regresó para retirarse con la camiseta de Huracán. Dirigió a varios equipos, incluyendo la selección colombiana que disputó el Mundial de Chile, en 1962. También fue entrenador del seleccionado argentino que no pudo clasificar a la Copa del Mundo de 1970. Está considerado uno de los futbolistas más completos de la historia.

Además, es el Día Internacional de la Fibromialgia. (12-05-23).