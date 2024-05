Las claves de Nahir, la película que ya es un fenómeno de ficción y que reavivó el debate sobre el caso

A siete años del asesinato de Fernando Pastorizzo y debido a la repercusión de la producción audiovisual, la historia de Nahir Galarza sigue despertando polémica.

En menos de cuatro días, «Nahir» ya es de lo más visto. La película que se estrenó el miércoles 22 de mayo en Prime Video se convirtió en número uno en la plataforma para Argentina.

Basada en el caso real de la joven que fue condenada a prisión perpetua por haber matado a su novio de dos balazos el 29 de diciembre de 2017, la ficción hace un recorrido por las diversas aristas de un crimen que sacudió a la sociedad por varias razones: no solo por la juventud de la asesina que se convirtió en la mujer más joven en recibir una sentencia de cadena perpetua a los 19 años, sino también por las complejidades emocionales y judiciales que se expusieron.

Ahora bien, el film que tiene como protagonista a Valentina Zenere (“Casi Ángeles”, “Soy Luna” y “Élite») plantea una teoría alternativa que pone en jaque todo lo dicho anteriormente e incluso pone en duda la culpabilidad de Galarza.

En la película ideada por Lucas Jinkis, Nahir y Fernando (que en la ficción es llamado Federico) mantienen una relación marcada por celos, discusiones y cientos de llamadas perdidas, dejando entrever que Nahir era víctima de violencia de género. El largometraje también se toma licencias en cuanto a quién tomó el arma de Marcelo Galarza esa fatídica noche. El padre de Nahir se desempeñaba como Policía de la ciudad entrerriana y solía dejar el arma reglamentaria sobre la heladera.

Por otro lado, en 2022, Nahir acusó a su padre de haber cometido el asesinato. Si bien finalmente la imputación no prosperó en la Justicia, el hecho es reflejado en la película, lo que genera aún más cierta confusión e impotencia de los usuarios en redes sociales.

Hay otro elemento que reavivó la polémica e incluso despierta indignación: las ganancias que Nahir Galarza habría obtenido por los derechos de su historia. Según trascendidos, se estima que la joven entrerriana cobró alrededor de u$s50.000.

Los protagonistas en ficción

Además de Valentina Zenere como Nahir y Simón Hempe como Fernando Pastorizzo, el elenco está compuesto por César Bordón (Marcelo Galarza), Mónica Antonópulus (Yamina Kroh), Nacho Gadano (Jorge Zonzini, el manager de Nahir en los primeros tiempos cuando el caso se mediatizó y sumaba horas de aire en la televisión).

En una entrevista con Valentina y Simón para «Chicas Pochocleras», los jóvenes revelaron algunos de los detalles del rodaje.

Son contemporáneos al caso, pero a su vez eran muy chicos cuando ocurrió, ¿Qué recuerdan de ese momento?

V: Sabía muy poco, lo empecé a repasar cuando empecé a meterme de lleno en el personaje para los ensayos. Me volvió loca el caso, soy muy fan de las ficciones basadas en hechos reales, así que protagonizar algo de ese género fue lo mejor que me podía pasar. Obviamente que tengo mi opinión formada sobre el caso, pero a la hora de trabajar nuestras opiniones no sirven de nada. Teníamos que hacer nuestra versión de ellos sin juzgarlos.

Tengo entendido que Nahir siguió las novedades de la película a través de las redes sociales desde la cárcel y que incluso tenés su visto bueno para interpretarla. ¿Quizá por eso preferiste no conocerla?

V: No fue una decisión mía el hecho de no ir a visitarla. Lo teníamos pensado antes de empezar a filmar, pero por una cosa u otra no se dio y ya una vez iniciado el rodaje no me parecía conveniente».

¿Te gustaría encontrarte con ella ahora que la película ya se estrenó?

V: Lo único que me daría cosa es juntarme a hablar y descubrirle algún gesto o expresión que yo no agarré y !me muero! Con lo autoexigente que soy para trabajar.

¿Cómo construyeron la relación amorosa sabiendo el trágico final?

S: Eso para mí era lo más interesante de descubrir y de investigar. Sabiendo el desenlace, ver cómo un vínculo llega hasta ese punto. Tuvimos una buena cantidad de ensayos para debatir con nuestra coach y el equipo de producción cómo construir ese mundo interno entre ellos. (Rating Cero). (29-05-24).