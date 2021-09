(Con audio) La justificación del no voto se puede hacer on line

Las personas que ayer no pudieron sufragar por diferentes motivos tienen 60 días para realizar el trámite correspondiente para justificar la no emisión del voto en la Junta Electoral. La presentación se puede hacer de manera presencial en calle 8 entre 50 y 51 o via web en www.infractores.padron.gob.ar

Deben realizar esta presentación quienes se encontraban a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, quienes estaban transitando alguna enfermedad o por ser contacto estrecho de algún caso confirmado de Covid-19.

En Radio Provincia, el subdirector de la Cámara Electoral de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Mason explicó que los electores que no sufragaron por encontrarse a más de 500 kilómetros de su domicilio legal “deberán escanear el certificado policial, aquellos que son por enfermedad, el certificado médico y los que son contactos estrechos o aislamientos preventivos por el tema COVID el formulario opera como una declaración jurada y la causal sería la de fuerza mayor”. (Radio Provincia). (15-09-21).