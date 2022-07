La Justicia dictó la detención formal de los acusados de matar al camionero en el piquete de Daireaux

La jueza de Garantías Nº 1 de Trenque Lauquen, Anastasia Marqués, dictó la detención formal de Darío Javier Martín, Fabián Paredes y Federico Javier Fernández por el delito de “homicidio simple en carácter de coautores” en la investigación por el crimen del camionero Guillermo Jara, que eludió un piquete de transportistas en el cruce la ciudad de Daireaux y la ruta provincial 65 días pasados, recibió un piedrazo y falleció.

Con esta decisión, los tres sindicados continuarán detenidos alojados en las comisarías de 9 de Julio, General Pinto y Dudignac respectivamente, y en los próximos días el fiscal que instruye el expediente, Fabio Arcomano de la UFI Nº 3, pedirá la prisión preventiva para los detenidos que, de ser otorgada, obligará a su traslado a una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En su decisión, según informa DataTrenque, la jueza Marqués valoró -de la misma manera que el fiscal Arcomano- la prueba, testimonios e indicios incorporados en el expediente y compartió la hipótesis de la “acción criminal plural”, con roles para cada uno de los tres detenidos, en carácter de “coautores materiales del hecho”.

El delito de homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años de prisión de efectivo cumplimiento.

Fernández negó todo

La declaración de Fernández, el único que habló ante el fiscal asesorado por su abogado particular Pedro Goldenberg, no modificó el peso de la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal, y la magistrada entendió que se trató de una posición exculpatoria que no sopesaron con el resto de la causa.

Fernández fue el único de los tres acusados que declaró y contestó preguntas al ser indagado en las fiscalías de Trenque Lauquen. Goldenberg aseguró que su defendido se desvinculó del ataque al afirmar que solo iba de “acompañante” en la camioneta desde donde partió el proyectil. Los otros dos acusados se negaron a declarar ante el fiscal Arcomano.

Goldenberg remarcó que su cliente se subió a la camioneta Fiat Strada “en calidad de acompañante” y adelantó que hay videos de cámaras donde se podrá corroborar que Fernández viajaba allí y que por lo tanto no fue la persona que desde la caja de la camioneta arrojó el cascote que le causó la muerte a Jara. (DIB). (02-07-22).