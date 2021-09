NOTA DE OPINIÓN ESCRITA POR CARLOS MADERA MURGUI EN TESTIGOS DE PRIVILEGIO

Quienes ofrecen representarnos y para ganar elecciones deberían confirmar sus ideas y no las contrarias, ni siquiera maquillarlas. No alcanza, esta visto. La política distributiva prometida, a distancia de menos de dos años, al menos para no exagerar, fue perezosa y calculada, mal augurio para los que esperan. La interna del FDT fue sin boletas, pero no por candidaturas, fue por rumbo, por reafirmar ideología casi. La expresión matices le baja el precio a las diferencias, que es lo que son. Distintas ideas, creencias, formas. Diferencias como tienen todos los partidos políticos, acá, allá y en todos lados, más aún las coaliciones. Macrismo con el endeudamiento hasta siempre y pandemia mediante, dos poderosas restricciones de maniobra, han condicionado medularmente, (pero por lo que se conoce, y reclamaron los propios,) no fueron por el mismo camino de la posibilidad no concretada. Si los otros son diferentes, con una identidad definida, y los preferidos gobernando la hicieron parecida, ¿ porque votar peronismo ? La franja mutante , coincidente está vez con la más necesitada, decidió, y por eso no votó. Tremendo mensaje. La necesidad del país, todo, difiere,( pareció hasta aquí) de la suposición electoral del FDT o de su conducción en la figura del Presidente de la Nación, blanco directo del resultado. Si lo pensado, sabiendo lo del Macrismo como herencia, ya que se sabía desde el primer día, incluso antes de asumir y no previendo la pandemia,( por supuesto, nadie podía prever semejante azote, ) el tiempo calendario se comió el ritmo de acción gubernamental. Se escuchó estos días y se venía sintiendo “ Para gobernar, hay que saber gobernarse”. La oposición o los medios de destrucción no regulan la marcha de un gobierno. Ni menos las discusiones diarias al atardecer en la tele, con disparates alucinados. Lo regulan sus propias acciones y su tarea, que deberán ser descifradas en su propio seno o en el de la coalición gobernante. Creo que el pueblo eligió un gobierno en 2019, no para que viva contestando ataques de la oposición o de los medios, votó por un gobierno que conteste a diario la marcha de las exigencias sobre las que se edificaron promesas e ilusiones en la misma medida. La supuesta tranquilidad minoritaria de la mano del conservadurismo, como se prefiere acá en Dorrego primordialmente, solo puede satisfacer al que está bien. Es una verdad de perogrullo, pero a veces hasta lo obvio meceré recordarse. Esto es totalmente opuesto al mandato otorgado a Alberto Fernández y las pruebas a la vista están. El castigo irreprochable y general blanqueó la situación del oficialismo mediante la fuga de 2 millones de votos, que no fueron a la fuerza opositora. Aunque fueron PASO, no comparables numéricamente con las generales, sí con claro mensaje. No hay un mecanismo virtuoso en política que obvie el conflicto, y menos en una variopinta coalición. El FDT nos es un formalismo, la integran 17 agrupaciones o partidos, con el kirchnerismo como socio mayoritario, y lo que uniforma, no se disfraza de matices, como por ejemplo en Cambiemos, donde todos quieren sacar el derecho legal a la indemnización por despidos, o reducir a la mitad el primer sueldo de un joven que entra al sistema. La disputa interna del gobierno se centra en seguir con un ajuste sigiloso comenzado en Octubre o respetar el compromiso contraído con el pueblo. Se escuchó en el fárrago de opiniones de estos días “ no queremos parecernos al gobierno anterior”. “El macrismo no se termina de retirar” Venimos deslizando aquí, ( era un secreto a voces, nada excepcional ) el diezmado poder adquisitivo de los jubilados y sueldos, la interrupción de los ATP, los precios de los alimentos o la inflación como quieran. Si eso no era ajuste, como se llama? Todas situaciones que debía corregir este gobierno, NO cualquier gobierno. Talvez probablemente no vaya a modificar el resultado de la elección del 14/11, porque deberia ? o se espera que ocurra cuando el PJ en provincia no gana una votación de medio término hace 17 años y con gobiernos más fuertes que el de Alberto Fernández ? Es cierto los guarismos nacionales esta vez, más allá de lo bonaerense fueron lapidarios para el peronismo, no se parece en nada a aquella derrota de 2009 con Néstor Kirchner incluido, cuando sí, la suma del país favoreció al gobierno. Los encuestadores del día 12, con boca de urna abarcados, confundieron hasta los mismos protagonistas estelares, lo concreto es que hay antecedentes de revertir elecciones legislativas en 60 días como la de Esteban Bullrich ante Cristina Kirchner donde pasó de perder por 4, a ganar por 4. Será tarea dentro de la lucha de dos modelos, totalmente claros y antagónicos. Deberán asumir algunos, otros lo tienen muy claro, que el pueblo entiende y no se lo debe subestimar. Lo del entendimiento, pasa por múltiples factores, todo es pueblo, pero fundamentalmente en aquellos que por frustrados sueños, dependen mucho de gobiernos que atiendan necesidades populares como por ejemplo llegar a fin de mes, tener un empleo, pensar en un techo propio, educar sus hijos, tener una ropa que ponerse. Esa es la cuestión, comprobable en territorio, en la masa, no en intrincadas explicaciones economicistas, lejos del calor del pueblo, que los puso donde los puso. Los comportamientos en las urnas siempre marcan mensajes, en ésta más clara imposible. Las cartas están echadas, no hay mucho más que esperar, solo que el gobierno retome el curso para lo cual fue elegido en 2019, sin riesgos de mimetizarse con el pasado reciente, no fue elegido para esto. (24-09-21).