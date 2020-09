La donación de plasma en primera persona: “Una hora de tu vida puede salvar la de otros”

La provincia de Buenos Aires anunció ayer que superó las mil donaciones de plasma de convalecientes en los distintos centros de salud que toman las muestras, ubicados en el Conurbano, en La Plata, en Bahía Blanca y en Mar del Plata. Esto quiere decir que más de mil personas que tuvieron coronavirus, que padecieron la enfermedad en sus distintos estadíos -ninguno agradable- y se recuperaron, tuvieron la voluntad de acercarse a donar sus anticuerpos con la intención de salvar vidas. Porque de eso de trata: de pensar en el otro que la está pasando mal.

Ese es el mensaje que subrayó Daiana Woloszczuk en una charla con DIB: la joven periodista ya donó plasma en dos oportunidades en el Centro de Hemoterapia de La Plata. “El proceso es muy sencillo, muy rápido, con una hora de tu vida podés salvar la vida de otras personas, que podrían ser tu familiar”, remarcó.

Antes de donar, los interesados, si lo desean, pueden comunicarse con el 0800-222-0101 para conocer los primeros pasos a seguir. “Hay que ir con un comprobante donde dice que diste positivo y ahora das negativo, después te hacen un examen para saber cuántos anticuerpos generaste, ya que hay muchas personas que no pueden donar por esa razón, pero en mi caso sí pude”, precisó Woloszczuk.

“En la primera oportunidad doné dos veces, o sea cuatro bolsas, en la segunda dos, y quedaron en llamarme para una tercera, porque van evaluando cómo uno reacciona después de la primera donación”, apuntó la joven.

Sobre el proceso, describió que “lleva una hora o una hora y media y se usa la misma máquina que hace la extracción de plaquetas”, y explicó que “sacan la sangre, la pasan por la máquina, procesan y separan la sangre de lo que es el plasma, es a intervalos de 30 a 45 segundos”.

Para volver a donar plasma, hay que esperar al menos 48 horas y volver a verificar la carga de anticuerpos, mientras que en el caso de plaquetas en quince días ya se está en condiciones. “Esto marca la diferencia con la donación de sangre, en la que uno tarda varios meses en poder volver a donar”, remarcó Woloszczuk.

Acerca de la enfermedad, de la Covid-19, Daiana no necesitó ser hospitalizada, pero no la pasó bien del todo, siendo que no llegó a tener complicaciones graves. “La cabeza te juega mucho en contra porque no sabés cómo va a reaccionar el cuerpo, no sabés si un día te vas a levantar y vas a decir ‘hoy me tengo que internar’”, sostuvo.

Para cerrar, instó a todas las personas que hayan tenido coronavirus a donar plasma y subrayó: “Te lleva poco tiempo, uno no sufre nada, no se genera ningún malestar, hay que pensar que una hora de tu vida puede servir para salvar a otros, una o varias vidas, en cada donación uno puede ser útil para un montón de personas”. (DIB)